Tini Stoessel recibió una respuesta inesperada de su abuela a días de su casamiento: qué pasó

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tendrá como telón de fondo una situación familiar que tomó estado público en las últimas semanas. Mientras la pareja se prepara para dar el sí, la cantante mantiene un fuerte distanciamiento con algunos de sus familiares más cercanos.

Según la información difundida sobre el conflicto, la artista habría decidido no contar con sus padres ni con su hermano. En medio de este escenario, intentó sumar a su abuela materna a uno de los momentos centrales de la ceremonia.

La intención de Tini era que la mujer la acompañara durante su entrada al altar. Sin embargo, la respuesta que recibió terminó sorprendiendo y sumó un nuevo capítulo a la interna.

El pedido de Tini Stoessel a su abuela

La Tripe T quería que su abuela la acompañara durante su entrada al altar, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

De acuerdo con lo informado por Ángel de Brito en televisión, la respuesta de la mujer fue contundente y no dejó lugar a dudas: "De ninguna manera".

La negativa estaría relacionada con la postura que la abuela adoptó frente al conflicto familiar. Según explicó el periodista, la mujer se encuentra "100% del lado de sus padres".

De esta manera, el pedido de la cantante terminó dejando en evidencia que las diferencias dentro de su entorno más cercano también alcanzan a una instancia especialmente significativa.

¿Por qué la abuela rechazó acompañarla al altar?

La postura de la abuela estaría directamente vinculada con su alineamiento con los padres de Tini. En medio del distanciamiento, la mujer habría decidido mantenerse del lado de ellos.

El rechazo se suma así a las distintas ausencias que podrían marcar el evento del 19 de diciembre, mientras la cantante y el futbolista avanzan con los preparativos.

Tini y su familia cuando estaban amigados

Los padres de Tini tampoco estarían presentes

A la ausencia de sus padres se suma otro dato. Los progenitores de la artista tendrían previsto viajar a Japón días antes de la fecha elegida.

Por ese motivo, no estarían en el país cuando se realice el evento. Los primos de Tini, por su parte, sí habrían recibido una invitación, aunque también optarían por mantenerse al margen de la disputa y no tomar partido en la interna.

La situación deja así un interrogante sobre quiénes finalmente acompañarán a la cantante en ese momento.

Una celebración atravesada por la tensión familiar

La situación modificó el escenario previo y puso el foco sobre el entorno más cercano de Tini. La decisión de algunos familiares de no participar se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la previa.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales sobre el conflicto.

Mientras la pareja se prepara para el 19 de diciembre, la negativa de la abuela sumó un nuevo capítulo a una interna que continúa generando repercusiones.