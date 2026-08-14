Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan: Messi, Shakira, Susana Giménez y las grandes estrellas que estarían en la boda

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumará un capítulo decisivo antes de que termine el año.

La pareja confirmó que celebrará su boda el próximo 18 de diciembre y eligió Haras Duhau como escenario para una fiesta que promete reunir a importantes figuras del espectáculo, la música y el deporte.

La propia Tini fue quien comunicó la fecha y el lugar a través de sus redes sociales. La noticia rápidamente generó repercusión y abrió otro de los grandes interrogantes alrededor del evento: quiénes estarán presentes y quiénes no formarán parte de la celebración.

Haras Duhau, el exclusivo escenario elegido

La elección del lugar tampoco pasó inadvertida. Haras Duhau se convirtió en uno de los espacios preferidos por distintas celebridades para celebrar sus casamientos, principalmente por el entorno y la privacidad que ofrece.

El predio, alejado de la exposición de los paparazzis, ya fue escenario de bodas protagonizadas por reconocidas figuras.

Entre las parejas que celebraron allí sus matrimonios aparecen Jorge Lanata, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli y Coti Sorokin, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Ahora, el lugar recibirá a Tini y De Paul para una celebración prevista para el 18 de diciembre.

Messi, Antonela, Shakira y Susana, entre los nombres que sorprenden

La posible lista de invitados reúne nombres de distintos ámbitos y rápidamente se convirtió en uno de los grandes atractivos de la boda.

Entre las figuras que estarían contempladas aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, debido al vínculo de De Paul con el mundo del fútbol y su cercanía con distintas figuras de la Selección argentina.

También figura Susana Giménez, una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina.

En el plano internacional, uno de los nombres que más llamó la atención es el de Shakira. A ella se suma Chris Martin, cantante y líder de Coldplay, quien también aparece entre las figuras que podrían estar relacionadas con la celebración.

Además, Maria Becerra y La Joaqui serían parte del festejo.

Los amigos de Tini que no faltarían

Más allá de las grandes estrellas, la celebración tendrá un fuerte componente familiar y de amistad.

Uno de los invitados sería Fran Stoessel, hermano de Tini. Durante un tiempo circularon versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos, aunque desde el entorno sostienen que la relación continúa en buenos términos.

Por ese motivo, se espera que Fran acompañe a la cantante durante una jornada especialmente importante.

También tendría un lugar destacado Lizardo Ponce, uno de los amigos más cercanos de Tini.

En cuanto a la música, María Becerra y La Joaqui aparecen entre las figuras que serían de la partida.

La familia y una posible reconciliación

Otro de los puntos que genera expectativa está relacionado con los padres de Tini.

Aunque existen diferencias vinculadas con la administración de sus ingresos, circula la posibilidad de que puedan dejar esas cuestiones de lado para acompañar a su hija durante uno de los momentos más importantes de su vida.

De concretarse, la boda podría convertirse también en una oportunidad para reunir nuevamente a la familia alrededor de la cantante.

Alejandro Sanz y los Beckham, entre las grandes incógnitas

No todos los nombres que circulan tienen confirmada su presencia. Algunos todavía dependen de cuestiones personales y de agenda.

Uno de los casos es Alejandro Sanz, quien cumple años el 18 de diciembre, exactamente el mismo día elegido por Tini y De Paul para celebrar su boda.

También genera expectativa la posible presencia de David y Victoria Beckham. Rodrigo De Paul mantiene un vínculo con el exfutbolista a partir de su relación con el Inter Miami, aunque por el momento su asistencia permanece en duda.

Marcelo Tinelli y otras ausencias

Mientras algunos famosos esperan confirmación, otros directamente no formarían parte de la lista.

Uno de los nombres que quedó afuera sería Marcelo Tinelli, quien no habría recibido una invitación para la celebración.

Tampoco estaría convocada Cami Homs, expareja de Rodrigo De Paul, ni Cande Molfese, quien mantiene una estrecha amistad con la modelo.

Las ausencias ya forman parte de las especulaciones alrededor de una boda que, incluso antes de concretarse, genera una enorme expectativa.

Una boda que promete reunir a grandes figuras

Con la fecha confirmada y Haras Duhau como escenario, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya se perfila como uno de los grandes eventos de diciembre. Mientras algunos invitados esperan confirmación y otros ya aparecen como parte de la lista, los preparativos avanzan de cara al 18 de diciembre, la fecha en la que Tini y De Paul celebrarán su unión rodeados de familiares, amigos y algunas de las figuras más importantes de sus respectivos mundos.