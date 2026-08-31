Tras la detención de Callejero Fino, su entorno rompió el silencio y pidió cautela
La productora que representa al artista difundió un comunicado en el que confirmó que el cantante está cumpliendo con los requerimientos de las autoridades y pidió evitar versiones no oficiales.
El entorno de Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino difundió un comunicado luego de la detención del artista en Tigre. El mensaje fue emitido por la productora que lo representa y compartido en redes sociales por Jessica, pareja del cantante.
En el comunicado, el equipo de Callejero Fino evitó brindar detalles sobre la causa judicial y señaló que el músico se encuentra "atendiendo un requerimiento firmado" y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades correspondientes.
Además, agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas y remarcaron que cualquier información será comunicada únicamente cuando existan novedades oficiales.
El pedido de cautela llega después de que el cantante fuera detenido este domingo en la zona de Villa La Ñata, Tigre. Según trascendió, circulaba en una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por efectivos de la Policía Bonaerense.
Durante el procedimiento, los agentes habrían encontrado dentro del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. Junto al artista viajaba otro hombre de 27 años, quien también fue detenido. Ambos quedaron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras la investigación continúa bajo la intervención de la UFI de Benavídez.
Ante la repercusión del caso, el equipo del músico pidió a los medios, colegas y seguidores "mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada", especialmente por respeto a la familia del artista.
Por el momento, la causa continúa en investigación y el entorno de Callejero Fino aseguró que comunicará cualquier novedad cuando exista información oficial.