Travis Kelce habló por primera vez de Taylor Swift como "mi esposa" y reveló qué significó el casamiento

Después de meses de enorme expectativa alrededor de su relación, Travis Kelce finalmente habló públicamente sobre su boda con Taylor Swift.

El jugador de fútbol americano aprovechó una rueda de prensa durante un entrenamiento de los Kansas City Chiefs para compartir algunas reflexiones sobre la celebración y, en uno de los momentos más comentados, se refirió espontáneamente a la cantante como "mi esposa".

El deportista, de 36 años y tight end de los Chiefs, evitó revelar demasiados detalles sobre la ceremonia, pero sí dejó en claro que guarda un recuerdo especial de aquella jornada.

La pareja celebró su enlace el pasado 3 de julio, en una ceremonia que generó una enorme repercusión internacional.

"Fue la mejor noche de mi vida"

Consultado por los periodistas sobre su verano y el casamiento, Kelce fue contundente al describir lo que significó para él.

"La boda fue la mejor noche de mi vida", aseguró el jugador ante los medios.

Además, agradeció a todas las personas que participaron de la celebración y compartieron ese momento con la pareja. Kelce describió la jornada como una "noche loca", marcada por la celebración y por la presencia de familiares y amigos.

Sin embargo, después de algunas referencias al evento, el jugador intentó llevar nuevamente la conversación hacia el terreno deportivo y la preparación de los Kansas City Chiefs para la nueva temporada.

El momento en que llamó "mi esposa" a Taylor Swift

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la comparecencia ocurrió cuando Kelce recordó el vínculo que tiene con el Madison Square Garden de Nueva York.

Mientras explicaba por qué él y Swift eligieron ese histórico recinto para casarse, el jugador mencionó a la cantante de manera espontánea como "mi esposa".

"Siempre me dije que iría a un partido de playoffs cuando los Knicks estuvieran en plena ebullición, y mi esposa fue [al MSG] cuando yo estaba atrapado en el minicamp de entrenamiento, así que no tuve la oportunidad de ir entonces", contó.

La expresión no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de sus declaraciones, especialmente entre los seguidores de la pareja.

Por qué eligieron el Madison Square Garden

Kelce también explicó el significado personal que tiene para él el mítico escenario neoyorquino.

El jugador contó que desde pequeño soñaba con vivir un momento importante en ese lugar, al que definió como "la meca de todos los recintos deportivos". Poder cumplir ese sueño y, al mismo tiempo, casarse allí convirtió al Madison Square Garden en un escenario todavía más especial.

"Fue muy bonito poder cumplir un sueño de la infancia estando en ese lugar, la meca de todos los recintos deportivos, y poder casarme allí", expresó.

Para Kelce, la elección del recinto no estuvo relacionada solamente con su prestigio. También tuvo un componente emocional vinculado a su propia historia como aficionado al deporte.

Una celebración privada en uno de los lugares más famosos de Nueva York

La enorme exposición pública que acompaña a la pareja convirtió la privacidad en uno de los aspectos centrales de la celebración.

Por eso, Kelce agradeció especialmente a los responsables del Madison Square Garden por haberles permitido organizar un evento privado.

"No puedo agradecer lo suficiente a los propietarios del MSG que nos permitieran tener esa oportunidad, sabiendo que queríamos un evento privado", señaló.

El jugador resumió la experiencia con una palabra: "Fue perfecto".

La posibilidad de mantener cierta intimidad resultó especialmente significativa para una pareja que desde el comienzo de su relación despertó una enorme atención de los medios y de millones de fanáticos.

El comentario que hizo reír a todos

Kelce tampoco perdió la oportunidad de recurrir a su característico sentido del humor.

Después de destacar la importancia del lugar y la posibilidad de realizar allí una celebración privada, hizo referencia a las altas temperaturas que se registraron en Nueva York durante esas fechas.

"Y el aire acondicionado funcionaba de maravilla. Esa fue la mejor parte", bromeó.

La frase le permitió cerrar el recuerdo de la boda con un tono distendido, después de haber compartido algunos de los aspectos más personales del enlace.

Un recuerdo que Kelce decidió compartir

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió desde el primer momento en uno de los acontecimientos más comentados alrededor de la pareja. Sin embargo, ambos eligieron mantener los detalles bajo reserva y evitar una exposición excesiva de la celebración.

Ahora, Kelce aportó algunas pinceladas sobre aquella noche y permitió conocer qué significó para él casarse en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del mundo.

Entre la emoción por cumplir un sueño de infancia, el agradecimiento por haber podido mantener una celebración privada y una broma sobre el aire acondicionado, el jugador dejó una definición que resume sus sentimientos: "Fue la mejor noche de mi vida".