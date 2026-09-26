Trueno explicó qué significa "Turr4zo" y apuntó contra la romantización de la pobreza: "No se confundan, el verdadero turro es el que saca a su mamá del barrio"

Desde sus comienzos en el freestyle hasta su consolidación dentro de la escena musical, Trueno construyó una identidad artística fuertemente ligada a sus raíces.

Esa conexión también atraviesa su más reciente trabajo, "Turr4zo", un proyecto en el que toma una palabra históricamente utilizada de manera despectiva y propone una mirada diferente sobre su significado.

A través de sus historias de Instagram, el artista decidió explicar qué representa para él ese concepto y cuál es el mensaje que buscó transmitir. Su reflexión puso el foco en las experiencias difíciles, pero también en los aprendizajes y valores que pueden surgir después de atravesarlas.

Qué significa "Turr4zo" para Trueno

En su publicación, el músico explicó que "Turr4zo" representa una manera de encontrar un aspecto positivo después de atravesar momentos complicados.

"‘Turrazo' es una manifestación de verle el lado lindo a un pasaje difícil, de remarcar las cosas positivas que uno se puede llevar cuando sale del pozo: la humildad, los valores y la lealtad con tus pares, amigos, vecinos, pareja y familiares", expresó.

De esta manera, Trueno buscó alejar el término de algunas de las asociaciones negativas con las que suele relacionarse y ponerlo en conexión con los vínculos, la identidad y las experiencias que forman parte de una historia personal.

Su mensaje frente a la romantización de la pobreza

La reflexión también incluyó una aclaración sobre aquello que el artista no pretende reivindicar con su propuesta. En ese sentido, se desmarcó de la romantización de la pobreza, la apología de las armas y la delincuencia, además del uso de una clase social como recurso para generar polémica.

"Muy lejos de la moda de romantizar la pobreza, hacer apología de las armas o la delincuencia, utilizar una clase social para la polémica o imponer forzadamente un personaje con un mensaje banal", señaló.

Para el artista, la identidad que busca transmitir está relacionada con otro tipo de valores y con la posibilidad de transformar las experiencias difíciles en aprendizajes.

Por eso, cerró su mensaje con una frase que sintetizó buena parte de su reflexión: "No se confundan: el verdadero turro es el que le da un buen mensaje a los más chicos, el que saca a su mamá del barrio".

El mensaje del artista en sus redes sociales

Un concepto que atraviesa su nuevo trabajo

La explicación de Trueno se encuentra directamente relacionada con el concepto de "Turr4zo", su reciente trabajo discográfico. El álbum toma una expresión que durante años fue utilizada de manera despectiva para referirse a determinados sectores populares y propone una nueva lectura desde la identidad del artista.

El proyecto también cuenta con colaboraciones de importantes referentes de distintas generaciones y estilos. Entre ellas aparecen Milo J en "Pumas", Rubén Blades en "Uruguay" y Andrés Calamaro en "1000 horas".

Estas participaciones forman parte de una propuesta que amplía el universo musical del artista, pero mantiene como eje la identidad que construyó desde sus primeros pasos.

Sus raíces como parte de su identidad

La historia personal de Trueno siempre estuvo atravesada por su vínculo con el barrio, la familia y los valores aprendidos durante su crecimiento. Con el paso de los años, esa identidad también se trasladó a sus canciones y a la manera en que aborda diferentes aspectos de su recorrido.

En este caso, su explicación sobre "Turr4zo" puso el foco en aquello que puede quedar después de atravesar situaciones difíciles: los vínculos, la humildad, la lealtad y la posibilidad de transmitir experiencias positivas a las nuevas generaciones.







