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"Tu vida importa": Q'Lokura se sumó a una campaña de concientización y prevención del suicidio

La banda de cuarteto compartió en sus redes sociales un mensaje que invita a estar atentos, escuchar y acompañar a quienes pueden estar atravesando un momento difícil.

Cecilia Andrea Bello
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Q'Lokura se sumó a una campaña de concientización y prevención del suicidio a través de un video compartido en sus redes sociales, donde puso el foco en la importancia de hablar, escuchar y acompañar.

La publicación se da en el marco de septiembre, un mes en el que se busca visibilizar y generar conciencia sobre la prevención del suicidio, especialmente alrededor del 10 de septiembre, Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. En Argentina, durante esta fecha se impulsan distintas acciones de sensibilización y prevención.

"Tu vida importa": Q'Lokura se sumó a una campaña de concientización y prevención del suicidio

Junto al video, Facundo "El Chino" Herrera y Nicolás Sattler, integrantes de Q'Lokura, escribieron: "Tu vida importa y no estás solo, habla de lo que sientes, puede cambiarlo TODO"

Además, en las imagenes expresaron: "Entre tanta gente, nunca sabemos lo que está viviendo el otro. Pregunta, escucha, manda ese mensaje".

El mensaje busca poner el foco en gestos simples pero importantes: acercarse, preguntar cómo está el otro, escuchar sin juzgar y mantener el contacto con quienes puedan estar atravesando una situación difícil.

Q'Lokura se prepara para Vélez 

En paralelo, Q'Lokura continúa con su agenda de presentaciones y se prepara para llegar por primera vez al estadio Vélez, donde se presentará el 12 de noviembre ante más de 40.000 personas.


Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o necesita hablar, en Argentina está disponible la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental 0800-999-0091, que brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas, los 365 días del año.

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