"Tu vida importa": Q'Lokura se sumó a una campaña de concientización y prevención del suicidio

Q'Lokura se sumó a una campaña de concientización y prevención del suicidio a través de un video compartido en sus redes sociales, donde puso el foco en la importancia de hablar, escuchar y acompañar.

La publicación se da en el marco de septiembre, un mes en el que se busca visibilizar y generar conciencia sobre la prevención del suicidio, especialmente alrededor del 10 de septiembre, Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. En Argentina, durante esta fecha se impulsan distintas acciones de sensibilización y prevención.

Junto al video, Facundo "El Chino" Herrera y Nicolás Sattler, integrantes de Q'Lokura, escribieron: "Tu vida importa y no estás solo, habla de lo que sientes, puede cambiarlo TODO"

Además, en las imagenes expresaron: "Entre tanta gente, nunca sabemos lo que está viviendo el otro. Pregunta, escucha, manda ese mensaje".

El mensaje busca poner el foco en gestos simples pero importantes: acercarse, preguntar cómo está el otro, escuchar sin juzgar y mantener el contacto con quienes puedan estar atravesando una situación difícil.

Q'Lokura se prepara para Vélez

En paralelo, Q'Lokura continúa con su agenda de presentaciones y se prepara para llegar por primera vez al estadio Vélez, donde se presentará el 12 de noviembre ante más de 40.000 personas.





Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o necesita hablar, en Argentina está disponible la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental 0800-999-0091, que brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas, los 365 días del año.