Tuli Acosta rompió el silencio sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui: "No me gusta que me digan ‘Tatiana Acosta'"

La separación de Luck Ra y La Joaqui generó una fuerte repercusión y dejó varios nombres involucrados en el centro de las especulaciones. Uno de ellos fue el de Tuli Acosta, amiga cercana del cantante, quien rápidamente quedó señalada en redes sociales como una supuesta "tercera en discordia".

La artista cordobesa decidió contar su versión en PH Podemos Hablar 2026, donde habló con Andy Kusnetzoff sobre las consecuencias que tuvo aquella exposición. Entre rumores, críticas y comentarios en redes sociales, aseguró que atravesó una situación que afectó tanto su vida personal como su carrera.

Tuli Acosta recordó cómo quedó en el centro de la polémica

Durante la emisión de PH Podemos Hablar, Kusnetzoff convocó al punto de encuentro a quienes hubieran sufrido problemas emocionales o conflictos a raíz de las redes sociales y el denominado hate.

Tuli decidió pasar al frente y relató por primera vez con mayor profundidad lo que significó para ella quedar asociada a la separación de Luck Ra y La Joaqui.

"Se dijeron muchas mentiras y es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo. Vi mi nombre en todos lados con la carátula de ‘tercera en discordia' con uno de mis mejores amigos", recordó.

La cantante explicó que la repetición constante de una versión terminó generando un efecto difícil de controlar, incluso cuando los propios protagonistas intentaban desmentirla.

"El rumor, el chisme y la carátula que se me puso encima atacó mi lado más íntimo, mi dignidad y mi honor. A un punto en el que mi palabra no tenía peso ya, se expandió como un virus esa mentira", denunció.

Su relación con Luck Ra y qué dijo sobre La Joaqui

Uno de los puntos que Tuli quiso aclarar fue la naturaleza de su vínculo con Luck Ra. La artista reconoció que existe una relación de mucha cercanía y que ambos son grandes amigos.

También explicó que no tenía una amistad con La Joaqui, aunque sí la conocía por haber sido la pareja de su amigo y que llegó a comunicarse con ella cuando comenzaron a circular los rumores.

"Tengo mucha cercanía con Facu (Luck Ra), es una realidad, y si querés dar vuelta la situación o implantar una situación distinta a una amistad, obvio que había cosas", expresó.

Acosta también cuestionó la manera en que las versiones continuaron circulando a pesar de las negativas.

"Trataron de implantar una mentira muy grande y generaron que ni siquiera la palabra de los protagonistas tuviese valor, ellos decían que no e igualmente insistían con eso", sostuvo.

El impacto de las redes sociales en su vida

Tuli reconoció que algunas publicaciones que realizó durante ese período pudieron haber sido interpretadas de distintas maneras. Sin embargo, explicó que en ese momento no dimensionaba realmente cuánto había aumentado su exposición pública.

Incluso intentó tomarse la situación con humor para poder atravesarla de una manera más llevadera. Pero el volumen que tomó la polémica hizo que la situación dejara de ser algo pasajero.

La artista también lamentó no poder identificar con claridad cómo comenzó la versión que la colocaba como tercera en discordia y cuestionó a quienes ayudaron a instalarla y reproducirla para conseguir mayor alcance en las redes.

La amistad con Luck Ra durante el escándalo

Andy Kusnetzoff quiso saber cómo fue el vínculo entre Tuli y Luck Ra mientras ambos atravesaban un momento especialmente complejo.

La artista explicó que decidieron sostener su amistad y acompañarse mutuamente.

"Nos sostuvimos mucho como amigos. Cada uno trataba de salir de la emocionalidad y estar para el otro. Intentamos que no cambie el trato de amistad porque sabíamos que atacaban eso y que yo tenga inseguridad con mis cercanos por lo que podían llegar a pensar de mí", contó.

La exposición también comenzó a modificar la manera en la que se relacionaba con las personas que tenía cerca.

"Entendí que el daño no fue solo hacia mí. Fue hacia mi círculo, hacia mi seguridad conmigo misma porque te empezás a sentir perseguida", señaló.

Se fue a Córdoba para alejarse de la polémica

La presión llegó a tal punto que Tuli empezó a preguntarse si continuar viendo a Luck Ra podía alimentar todavía más las versiones que circulaban.

Ante esa situación, tomó una decisión personal: regresar a Córdoba, su provincia natal, mientras esperaba que la atención sobre el conflicto disminuyera.

Pero rápidamente descubrió que tampoco podía escapar de las interpretaciones.

"¡Pero ni siquiera podés hacer eso porque dicen ‘te estás escondiendo'!", expresó sobre las críticas que recibió incluso por intentar alejarse de la exposición.

Por qué no quiere que la llamen "Tatiana Acosta"

Durante la charla apareció uno de los apodos que más incomodó a la artista.

"No me gusta que me digan ‘Tatiana Acosta'", afirmó de manera contundente.

El término "tatiana" comenzó a utilizarlo Martín Cirio y posteriormente se popularizó entre sus seguidores. La expresión alude a una persona que se siente atraída por la pareja de otra persona, particularmente de una amiga, y que mantiene una supuesta fachada de inocencia o ingenuidad.

El miedo de que los rumores afecten su carrera

Además del impacto personal, la cantante aseguró que la situación apareció en un momento particularmente importante de su carrera.

Tuli trabaja para crecer como artista y reconoció que avanzar en ese camino ya implica atravesar frustraciones y dificultades propias de una profesión basada en el aprendizaje constante.

"Es mi sueño y apostar por los sueños ya tiene una cuota de frustración básica por ser a prueba y error. Encima cae algo así, ¿cómo lo limpio si la gente ya lo cree?", planteó.

La artista también apuntó contra una situación que considera habitual: que las acusaciones recaigan especialmente sobre las mujeres.

"Pesa que mi nombre se haya usado para dañar a personas que aprecio mucho. Sé que hoy me tocó a mí y que pasa. No se señala además al hombre, siempre buscan a la mujer culpable en esta sociedad. Estar expuesta me hizo crecer en esto de que a cada mes hay como una ruleta para ver ‘a qué piba le damos'", sostuvo.

La decepción con personas de su propio entorno

Más allá de los mensajes negativos que recibió en internet, hubo algo que le produjo un dolor todavía mayor: descubrir que algunas personas que la conocían también llegaron a poner en duda su versión.

Cuando Kusnetzoff le preguntó si había personas de su entorno que habían creído en los rumores, Tuli respondió afirmativamente.

"Sí, y obvio que esto me sirvió mucho para ver quiénes eran más tibio. Eso era lo que más me dolía: ver gente dudando de lo que soy. Es loco que esta mentira tan masiva haga que gente que te conoce en realidad piense que no", expresó.

Para la artista, esa experiencia funcionó como una forma de conocer realmente quiénes estaban a su lado y quiénes podían dejarse llevar por las versiones que circulaban públicamente.

Tuli Acosta llevará el escándalo a la Justicia

Sobre el cierre de la entrevista, Tuli reveló que decidió avanzar legalmente por el escarnio que recibió en redes sociales.

La artista contó que comenzó a tramitar el tema por la vía judicial y que tendrá una mediación con dos personas que hablaron públicamente sobre ella durante los últimos meses.

Una de ellas es la influencer Alma Beresovski, conocida en redes como "Alberee". La otra persona está vinculada a la cuenta "Only Bardo".

Un capítulo que todavía tiene consecuencias

La participación de Tuli Acosta en PH Podemos Hablar le permitió poner en palabras una situación que, según explicó, excedió ampliamente un simple rumor de redes sociales.

La artista aseguró que las versiones que la vincularon con la separación de Luck Ra y La Joaqui afectaron su intimidad, sus vínculos y su confianza, además de generarle preocupación por el futuro de su carrera.

Ahora, mientras continúa con sus proyectos artísticos, decidió avanzar por la vía judicial contra dos de las personas que, según explicó, tuvieron un papel importante en la exposición que sufrió.

Su mensaje dejó una idea central: para Tuli, el problema no terminó cuando las redes dejaron de hablar del tema, porque las consecuencias de aquella acusación todavía forman parte de su vida.



