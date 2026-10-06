Un excombatiente de Malvinas será el encargado de cantar el Himno en la despedida de Messi con la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá un momento especial incluso antes de que comience el partido.

Este martes 6 de octubre, el estadio Monumental será escenario del encuentro entre Argentina enfrentando a Benín y Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, será el encargado de cantar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa.

El cantante confirmó su participación a través de un video publicado en sus redes sociales y expresó la emoción que le genera formar parte de una jornada histórica para el fútbol argentino.

Fabio Santana cantará el Himno en la despedida de Messi

"Voy a cantar nuestro himno nacional en la despedida de Lionel Messi, en el Monumental este martes", expresó Fabio Santana al anunciar su participación en el homenaje previo al partido.

Para el excombatiente de Malvinas, la presentación tendrá un significado que trasciende lo deportivo. Cantar frente a la Selección Argentina le permitirá reunir dos símbolos profundamente relacionados con la identidad nacional: Malvinas y la camiseta argentina.

"Es una satisfacción enorme y una cosa maravillosa unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra Selección nacional", señaló Santana.

Durante su mensaje, el cantante también recordó la figura de Diego Maradona, otro de los grandes referentes de la historia de la Selección Argentina.

Un excombatiente de Malvinas con experiencia en grandes eventos

La participación de Santana en el Monumental no será su primera experiencia interpretando el Himno Nacional Argentino en acontecimientos deportivos de gran relevancia.

A lo largo de los años, el cantante estuvo presente en diferentes competencias y ceremonias. Entre ellas se encuentran la Copa Davis 2011 y la celebración por los 75 años del Turismo Carretera.

También participó en partidos de Los Pumas y en distintos encuentros del fútbol argentino, donde tuvo la responsabilidad de interpretar la canción patria frente al público.

Fabio Santana y sus presentaciones junto a la Selección Argentina

El vínculo de Santana con la Selección Argentina también tiene varios antecedentes. El cantante acompañó al conjunto nacional en distintas oportunidades y estuvo a cargo del Himno durante partidos de Eliminatorias.

Entre sus presentaciones se encuentran los encuentros ante Colombia en 2022 y Venezuela en la Bombonera.

Más recientemente, volvió a interpretar el Himno durante la despedida de la Selección antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora volverá a estar frente al seleccionado en una ocasión todavía más significativa: la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Argentina vs. Benín: la última noche de Messi con la Selección

El partido entre Argentina y Benín tendrá como principal atractivo la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

Después de más de dos décadas de trayectoria con el conjunto nacional, el capitán argentino vivirá una jornada cargada de emociones en el estadio Monumental.

En ese contexto, la ceremonia previa también tendrá un papel importante. La interpretación del Himno Nacional Argentino será uno de los momentos destacados antes del comienzo del encuentro y estará a cargo de Fabio Santana.

De esta manera, el excombatiente de Malvinas será una de las voces protagonistas de una noche preparada para despedir al capitán después de una extensa trayectoria con la Albiceleste.

Malvinas y la Selección, unidas en el Monumental

La presencia de Fabio Santana le aportará un fuerte componente simbólico a la despedida de Messi. El propio cantante remarcó la importancia de poder unir en un mismo escenario las causas nacionales, las Malvinas y la Selección Argentina.

El Monumental será así el punto de encuentro de dos momentos de enorme significado para el público argentino: la interpretación del Himno por parte de un excombatiente de Malvinas y la última presentación de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.



