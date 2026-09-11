Una santacruceña tendrá en sus manos la elección de la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y lugares definidos, pero los preparativos para su visita también incluyen un detalle que buscará darle una identidad musical al acontecimiento.

Tras el cierre de la convocatoria para crear la canción oficial, comenzó la evaluación de las propuestas que competirán por convertirse en la obra elegida.

Entre las personas que tendrán a su cargo esa tarea se encuentra una representante de Santa Cruz. Se trata de Graciela Beatriz González, directora del Coro Catedral de Río Gallegos e integrante del Secretariado Nacional de Liturgia de la Comisión Episcopal de Liturgia.

La santacruceña integra un jurado compuesto además por Manuel Wirzt, Daniel Omar Climente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones. Dentro del grupo hay otro representante de la Patagonia: Hugo Carlos Vera SDB, director general de la Casa Don Bosco de Río Grande.

La sorpresa de Graciela González al recibir la convocatoria

El miércoles pasado, González visitó Radio LU12 AM680, donde contó cómo recibió la propuesta para formar parte del jurado que deberá definir la canción ganadora.

La convocatoria llegó de manera inesperada y, según explicó, implicó una mezcla de sorpresa y responsabilidad por la dimensión del acontecimiento. "Lo recibí con mucha sorpresa porque no me lo esperaba. Me llamaron hace unos 20 días a ver si quería integrar el jurado, fue una sorpresa agradable, con mucho compromiso porque es un trabajo bastante arduo, pero muy lindo", expresó.

La invitación se produjo unas semanas antes del cierre del concurso y le permitió conocer desde adentro una tarea que, además de la valoración artística, requiere prestar atención a diferentes aspectos musicales y litúrgicos.

Por qué fue convocada una representante de Río Gallegos

La participación de González no es casual. Su vínculo con el Secretariado Nacional de Liturgia le permitió desarrollar una trayectoria dentro de los espacios nacionales vinculados a la actividad religiosa y musical.

Su tarea allí le abrió la posibilidad de participar de encuentros nacionales, realizar oraciones y cantar en celebraciones. Además, desde hace años forma parte de reuniones nacionales de liturgia y quienes trabajan en ese ámbito conocen su perfil musical.

Dentro de la liturgia, justamente, González se especializa en música, un aspecto que resulta especialmente relevante para el concurso que definirá la canción oficial de la visita papal.

Una canción que deberá reflejar mucho más que una visita

La visita apostólica de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La organización del viaje implica una importante cantidad de logística y celebraciones. Entre los elementos previstos para acompañar esos encuentros se encuentra la canción oficial, motivo por el cual se abrió una convocatoria para que compositores y músicos presentaran sus propuestas.

Según explicó González, quienes estuvieron a cargo de la iniciativa se comunicaron con ella para invitarla a formar parte del jurado encargado de seleccionar la obra.

Qué deberá tener la canción elegida

Las bases del concurso establecen un eje concreto para las composiciones. La canción deberá hacer referencia a la visita del Papa y también a su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", un documento que pone el foco en el valor de la dignidad humana.

En ese sentido, González explicó que uno de los temas que preocupan al pontífice es el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, especialmente cuando puede afectar la dignidad de las personas.

"Nos llama a que seamos conscientes en el trabajo de tener el sentido de decir que nuestra vida camina hacia Dios, pero siempre respetando al hombre", señaló.

La representante santacruceña también manifestó su preocupación por el impacto que puede tener la inteligencia artificial y por las desigualdades vinculadas al acceso a la tecnología. En ese marco, uno de los desafíos será que la obra pueda transmitir ese mensaje sin perder su carácter musical y participativo.

El jurado también deberá analizar cuestiones estrictamente musicales. Entre los puntos a considerar aparecen la manera en que fueron trabajadas las letras, la calidad musical, la melodía, la relación entre solistas y coros, la base musical, la armonía, diferentes aspectos de la composición y, especialmente, el coro.

Hay un elemento que para González será fundamental: que la propuesta pueda ser interpretada por muchas personas. "Tiene que ser una canción que llegue a todos", resumió.

El jurado ya empezó a escuchar las propuestas

El trabajo de evaluación comenzó hace algunos días y el volumen de material es considerable. González recibe las propuestas de una manera que mantiene en reserva la identidad de quienes participan.

Las canciones llegan únicamente en formato de audio, mientras que la melodía y las letras se presentan por separado. De esta manera, los integrantes del jurado pueden concentrarse en las características de cada propuesta sin conocer quiénes son sus autores.

La cantidad de trabajos recibidos también da una idea de la dimensión de la convocatoria. González contó que tiene alrededor de 150 canciones dentro de su carpeta de evaluación.

"Hay de todo, cosas lindas, cosas no tan lindas, ahí vamos", comentó sobre las primeras propuestas que ya comenzó a escuchar.

También hay expectativa por los participantes de Santa Cruz

La presencia de una representante de Río Gallegos dentro del jurado también genera expectativa en torno a la participación de músicos de la provincia.

González sabe que hubo participantes vinculados a la Diócesis de Río Gallegos, ya que antes de enterarse de que sería jurado había colaborado con la difusión del concurso a través de sus redes sociales.

Por ese motivo, tuvo conocimiento de que varias personas de la zona estaban interesadas en presentar sus trabajos y existe la posibilidad de que entre las propuestas que llegaron al concurso haya canciones provenientes del sur del país.

Sin embargo, el proceso de selección se realiza sin que el jurado conozca la identidad de los autores, por lo que el análisis se concentra exclusivamente en las características de cada obra.

150 canciones y una fecha clave

La convocatoria cerró el jueves 10 de septiembre y, a partir de ese momento, comenzó formalmente la etapa de evaluación de los trabajos recibidos.

Con unas 150 canciones dentro de la carpeta que debe analizar, González y el resto del jurado tendrán que definir cuál cumple de mejor manera con las condiciones planteadas en las bases y logra representar el espíritu de la visita.

La canción ganadora será anunciada el 24 de septiembre y luego tendrá una función central durante los distintos momentos vinculados con la llegada de León XIV.

De esta manera, una representante de Río Gallegos tendrá una responsabilidad particular dentro de los preparativos de la visita: ayudar a elegir la melodía que acompañará diferentes actividades de un acontecimiento que tendrá escenarios en Buenos Aires, Luján y Córdoba.