Valen Rizzuti recordó la ayuda de Martín Cirio en sus comienzos: "Yo te doy la plata"
El joven creador de contenido recordó cómo Cirio lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de sus comienzos. Hoy, ambos forman parte del universo digital de Popstars: Martín como coach espiritual y Valen como uno de los integrantes del React oficial junto a Juli Poggio y Sofi "La Reini" Gonet.
Mucho antes de convertirse en uno de los rostros del universo digital de Popstars, Valen Rizzuti atravesó momentos en los que continuar creando contenido parecía una tarea difícil. Con apenas 19 años, el joven construyó buena parte de su recorrido a partir de las redes sociales, donde comenzó compartiendo videos y distintas situaciones de su vida cotidiana.
En una entrevista, Valen recordó uno de esos episodios: se le había roto el teléfono, una herramienta que para él representaba mucho más que un dispositivo. "Era mi sueño hecho trizas. Era mi base, yo hacía historias de Instagram, contaba mi vida, todo, yo tenía que seguir generando contenido", relató.
Ante esa situación, decidió recurrir a una iniciativa que por entonces se había convertido en una forma de juntar dinero: los "cafecitos". Según contó, cada uno costaba 100 pesos y necesitaba reunir una suma importante para poder comprar un nuevo teléfono.
El mensaje a Martín Cirio
Valen ya había tenido contacto con Martín Cirio porque habían realizado un vivo juntos. Por eso, decidió escribirle para pedirle una ayuda concreta: que compartiera su campaña para alcanzar el objetivo.
"Le mandé un mail a Martín Cirio, que ya habíamos hecho un vivo una vez, y le puse: ‘Hola, ¿podés compartir por favor mi cafecito para llegar a la meta?'".
La respuesta, sin embargo, fue diferente a la que esperaba. Cirio quiso saber cuántos cafecitos le faltaban y Valen le respondió que necesitaba 1200.
"Me dijo: ‘¿Cuántos cafecitos te faltan?'. Y yo le dije: ‘Faltan 1200 cafecitos'. Y me dijo: ‘Yo te doy la plata'".
Aquel gesto quedó guardado para Valen como parte de una etapa en la que las redes eran su principal herramienta para expresarse y construir su camino. Con el tiempo, además, la figura de Cirio continuó teniendo un lugar dentro de sus referencias.
"Martín Cirio al día de hoy sigue siendo un referente y lo sigo consumiendo tanto como lo consumía en esa época y es muy loco", contó.
El presente los encuentra en Popstars
La historia adquiere una nueva dimensión en el presente, ya que ambos volvieron a quedar vinculados dentro de Popstars, el reality musical de Telefe que busca formar una nueva banda pop.
Martín Cirio participa del programa como coach espiritual, acompañando a las participantes durante el proceso y aportando su mirada desde el humor y la experiencia en el mundo digital.
Valen Rizzuti, por su parte, forma parte del equipo digital del programa. Junto a Juli Poggio y Sofi "La Reini" Gonet, integra el React oficial de Popstars, que se emite a través de Streams Telefe y propone otra mirada sobre lo que sucede en el reality.