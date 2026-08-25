Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Valentina Pergolini sorprendió en Popstars y avanzó en el casting: cantó Britney Spears a capela

La hija de Mario Pergolini se presentó como una participante más, interpretó "Baby One More Time" durante su audición y consiguió superar el primer filtro del reality musical.

Cecilia Andrea Bello
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El regreso de Popstars a la pantalla tuvo una de sus primeras sorpresas con la aparición de Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán. La joven de 20 años se presentó al casting del reality de Telefe como una participante más y logró avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Valentina fue una de las 3 mil jóvenes que, luego de superar la primera etapa virtual, llegaron al casting presencial realizado en Parque Roca. En el lugar, recibió el número 2274 y tuvo apenas 30 segundos para demostrar frente a los coaches por qué merecía continuar en la búsqueda de las nuevas integrantes de la banda pop.

&nbsp;Valentina Pergolini superó el primer filtro de Popstars tras cantar Britney Spears a capela&nbsp;
 Valentina Pergolini superó el primer filtro de Popstars tras cantar Britney Spears a capela 

Para su audición, eligió uno de los grandes clásicos de Britney Spears, "Baby One More Time", que interpretó a capela frente al jurado. La joven mostró así su faceta como cantante y buscó dejar atrás el peso de su apellido para ganarse un lugar dentro del programa por sus propias condiciones artísticas.

Antes de ingresar al casting, Valentina contó cómo estaba viviendo la experiencia y destacó el ambiente que encontró entre las participantes. "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta", expresó ante las cámaras de Telefe.

Luego llegó uno de los momentos de mayor tensión: el anuncio de las participantes que habían logrado superar el primer filtro. Cuando Nico Vázquez comenzó a mencionar los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274.

Del teatro musical a Popstars 

Aunque su apellido la vincula directamente con una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos, Valentina Pergolini viene desarrollando su propio recorrido artístico. Desde hace varios años está vinculada con las artes escénicas y el teatro musical.

Uno de sus primeros trabajos profesionales en el circuito comercial llegó después de superar audiciones abiertas para formar parte de Despertar de Primavera (Spring Awakening), el musical dirigido por Fernando Dente que tuvo su temporada en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

&nbsp;La joven de 20 años busca un lugar en la nueva banda pop del reality de Telefe&nbsp;
 La joven de 20 años busca un lugar en la nueva banda pop del reality de Telefe 

Ahora, su participación en Popstars abre un nuevo capítulo en ese camino. Con el primer filtro superado, Valentina deberá atravesar las próximas instancias del reality y volver a demostrar su talento frente a los coaches.

El apellido Pergolini ya es conocido por todos, pero en Popstars Valentina busca que su voz y su desempeño artístico sean los verdaderos protagonistas.

Esta nota habla de:
1
Palito Ortega arrasa con "Por Siempre" y suma una nueva función en el Teatro Ópera: cuándo y cómo conseguir entradas
Noticias

Palito Ortega arrasa con "Por Siempre" y suma una nueva función en el Teatro Ópera: cuándo y cómo conseguir entradas

2
Lali Espósito habló de su relación con la China Suárez: "Hace muchísimos años que no tenemos un vínculo de amistad"
Noticias

Lali Espósito habló de su relación con la China Suárez: "Hace muchísimos años que no tenemos un vínculo de amistad"

3
De La Rose llega por única vez a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas
Noticias

De La Rose llega por única vez a Buenos Aires: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas

4
La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron vibrar al Movistar Arena con una noche a puro cuarteto y fiesta total
Show

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron vibrar al Movistar Arena con una noche a puro cuarteto y fiesta total

5
L-Gante le reveló a Andy Kusnetzoff cómo su tío lo inició en las drogas a los 13 años: "Arriba sobrino, que traje el desayuno"
Noticias

L-Gante le reveló a Andy Kusnetzoff cómo su tío lo inició en las drogas a los 13 años: "Arriba sobrino, que traje el desayuno"

Últimas noticias de Mario Pergolini