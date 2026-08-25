Valentina Pergolini sorprendió en Popstars y avanzó en el casting: cantó Britney Spears a capela

El regreso de Popstars a la pantalla tuvo una de sus primeras sorpresas con la aparición de Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán. La joven de 20 años se presentó al casting del reality de Telefe como una participante más y logró avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Valentina fue una de las 3 mil jóvenes que, luego de superar la primera etapa virtual, llegaron al casting presencial realizado en Parque Roca. En el lugar, recibió el número 2274 y tuvo apenas 30 segundos para demostrar frente a los coaches por qué merecía continuar en la búsqueda de las nuevas integrantes de la banda pop.

Valentina Pergolini superó el primer filtro de Popstars tras cantar Britney Spears a capela

Para su audición, eligió uno de los grandes clásicos de Britney Spears, "Baby One More Time", que interpretó a capela frente al jurado. La joven mostró así su faceta como cantante y buscó dejar atrás el peso de su apellido para ganarse un lugar dentro del programa por sus propias condiciones artísticas.

Antes de ingresar al casting, Valentina contó cómo estaba viviendo la experiencia y destacó el ambiente que encontró entre las participantes. "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta", expresó ante las cámaras de Telefe.

Luego llegó uno de los momentos de mayor tensión: el anuncio de las participantes que habían logrado superar el primer filtro. Cuando Nico Vázquez comenzó a mencionar los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274.

Valentina Pergolini is the new Valeria Gastaldi https://t.co/imNKPk3267 pic.twitter.com/GR7o6QfoMF — Leilape (@_leilape) August 25, 2026

Del teatro musical a Popstars

Aunque su apellido la vincula directamente con una de las figuras más reconocidas de los medios argentinos, Valentina Pergolini viene desarrollando su propio recorrido artístico. Desde hace varios años está vinculada con las artes escénicas y el teatro musical.

Uno de sus primeros trabajos profesionales en el circuito comercial llegó después de superar audiciones abiertas para formar parte de Despertar de Primavera (Spring Awakening), el musical dirigido por Fernando Dente que tuvo su temporada en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

La joven de 20 años busca un lugar en la nueva banda pop del reality de Telefe

Ahora, su participación en Popstars abre un nuevo capítulo en ese camino. Con el primer filtro superado, Valentina deberá atravesar las próximas instancias del reality y volver a demostrar su talento frente a los coaches.

El apellido Pergolini ya es conocido por todos, pero en Popstars Valentina busca que su voz y su desempeño artístico sean los verdaderos protagonistas.