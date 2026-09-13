Virginia Da Cunha respondió a las críticas por la diferencia de edad con su pareja

Virginia Da Cunha atraviesa un momento personal que comparte cada vez más en sus redes sociales junto a Samir Jaliff, DJ y productor musical. La diferencia de edad entre ambos generó comentarios en redes y la cantante decidió responder con una publicación en la que reflexionó sobre el paso del tiempo y las expectativas que existen sobre la edad, especialmente en las mujeres.

A través de sus historias de Instagram, Virginia compartió fotografías correspondientes a distintas etapas de su vida y acompañó cada una con reflexiones personales. "La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años", escribió.

Entre las imágenes, mostró una fotografía de cuando tenía 20 años y recordó cómo se veía en aquella época: "A mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos". Luego se refirió a sus años posteriores: "A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente".

También publicó una selfie en bikini frente al espejo para hablar de sus 40 años y, posteriormente, una fotografía junto a Samir. Sobre su relación, escribió: "A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo".

La cantante también dejó una reflexión sobre la manera en que cada persona transita el paso del tiempo. "No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís", expresó. Y agregó: "Hay quienes involucionan y quienes evolucionan".

Virginia y Samir comenzaron a compartir distintos momentos de su relación en redes sociales, desde viajes y actividades cotidianas hasta proyectos vinculados con la música. A comienzos de este año, la artista había realizado además un balance de lo que significó para ella el 2025 y se había referido al vínculo.

"Conocí al hombre más hermoso y sorprendente de este planeta. Nos unen las diferencias tanto como las similitudes. Somos dos locos que vivimos de la música y vemos el mundo de la misma manera", había escrito.

La pareja también contó que ambos se tatuaron el número 22, al que relacionaron con el concepto de "número maestro", el Tarot y la idea de vivir fuera de las normas. Además, desarrollaron un proyecto musical en conjunto.

De esta manera, Virginia eligió responder a los comentarios sobre su relación desde su propia mirada sobre la edad y el paso del tiempo, poniendo el foco en cómo vive actualmente su vínculo y su vida personal.