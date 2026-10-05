Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: "¿Te icardiaron?"

Una milanesa, una ronda de preguntas y un tema que Luck Ra probablemente no esperaba tener que responder mientras cocinaba. Durante una gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara aprovechó un encuentro con el cantante para preguntarle directamente por su separación de La Joaqui y por las versiones que circularon después de la ruptura.

Wanda Nara fue directo al tema

La charla comenzó de manera distendida, pero rápidamente la conductora fue al punto: "Si hay algo que a mí no me interesa es esta milanesa. ¿Te engañaron?"

Luck Ra respondió que no. Wanda volvió a preguntar: "¿Engañaste?", y nuevamente recibió una respuesta negativa. Entonces llegó una pregunta más general sobre el vínculo: "¿Se terminó el amor?"

El cantante explicó que, desde su perspectiva, los sentimientos seguían presentes: "No, de mi lado no, y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente".

Luck Ra habló de su separación con La Joaqui

"Yo fui como un monstruo"

Wanda recordó entonces que, cuando se conoció la separación, había pensado que la pareja podía reconciliarse, pero que posteriormente habían aparecido nuevas versiones.

Luck Ra habló del impacto que tuvieron los rumores y de cómo quedó expuesto públicamente después de la ruptura: "Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente".

La conductora intervino con una definición mucho más directa: "No, un monstruo no, un cornudo".

El cantante, sin embargo, se encargó de defender a su expareja y dejó en claro que no considera que ella le haya faltado el respeto: "Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y por eso siempre la voy a respetar".

"Por el momento, estoy en busca de la felicidad"

La pregunta sobre Wanda e Icardi

La conversación subió todavía más de tono cuando Nara hizo referencia a su propia historia mediática con Mauro Icardi y le preguntó a Luck Ra: "¿Te icardiaron?"

El cantante respondió utilizando justamente esa historia como ejemplo para explicar lo sucedido, sin mencionar directamente a las personas involucradas: "Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser..."

La frase dejó abierta la comparación y volvió a poner sobre la mesa los rumores que habían circulado alrededor de la separación.

En ese momento intervino Campi, que se encontraba cerca de la estación de cocina y seguía el intercambio entre ambos: "No sé de qué hablan, pero estoy muy incómodo".

"Esa llamada de él nunca existió"

Wanda también quiso saber cómo había tomado Luck Ra las distintas versiones que aparecieron después de la ruptura.

El cantante aseguró que se enteró principalmente a través de las redes sociales y desmintió uno de los episodios que habían circulado: "Por las redes. Esa llamada de él nunca existió".

La conductora, lejos de dar por terminado el tema, incluso planteó la posibilidad de llevar a alguno de los protagonistas de la historia a su programa: "¿Puede venir de invitado alguno de los dos?"

Luck Ra no puso reparos y respondió: "Puede venir quien quiera".

Nara, por su parte, aseguró que mantiene la misma postura respecto de las personas que formaron parte de su propia historia mediática y afirmó que tienen las puertas abiertas de su programa.

"Estoy en busca de la felicidad"

El intercambio terminó con una coincidencia entre ambos: la ausencia de rencores: "No hay rencores, que nos encontremos", propuso Wanda. "No, cero rencor", respondió Luck Ra.

Consultado indirectamente por su presente después de la separación, el cantante resumió su situación sentimental con una frase: "Por el momento, estoy en busca de la felicidad".

Así, una charla que comenzó entre milanesas y preguntas sobre cocina terminó recorriendo uno de los capítulos más comentados de la vida personal de Luck Ra, con Wanda Nara como entrevistadora improvisada y una comparación con su propia historia como uno de los momentos más llamativos del intercambio.