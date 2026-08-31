Willy Rodriguez lider de Cultura Profética, entrevista exclusiva con el Canal de la Música: "Ya no depende solo de la música hablar de los temas incómodos"

Willy Rodríguez es una de las voces fundamentales de Cultura Profética, una banda que lleva tres décadas construyendo una identidad propia dentro de la música en español. En ese recorrido, el grupo atravesó diferentes etapas, exploró nuevos sonidos y encontró en el reggae un punto de partida para ampliar sus horizontes hacia otros géneros y climas.

En una entrevista realizada en los estudios de El Canal de la Música, junto a "Carucha" Podestá, Rodríguez repasó parte de esa historia y contó detalles de "En Bucle", el nuevo trabajo discográfico de la agrupación. También habló sobre la manera en que cambió su proceso creativo, el lugar que ocupan el amor y la esperanza en las canciones y las razones por las que decidió alejarse de ciertos discursos sociales para concentrarse en una propuesta más reconfortante.

Además, recordó los comienzos de la banda, la particular historia detrás de la grabación de su primer álbum en Jamaica, las colaboraciones de su nuevo material y su admiración por artistas como Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta. También se refirió al fenómeno cultural de Bad Bunny y a la importancia de las nuevas generaciones que continúan acercándose a la música de la banda.

Tres décadas de música y una nueva etapa

Cultura Profética construyó una trayectoria marcada por la búsqueda constante. Desde sus comienzos a finales de los años 90 hasta la actualidad, la agrupación puertorriqueña desarrolló una identidad que partió del reggae y sumó influencias de diferentes géneros.

Durante la entrevista, Rodríguez también recordó aquella primera etapa y una de las historias más particulares de la banda: la grabación de su álbum debut en Jamaica.

El grupo tenía previsto trabajar en el estudio Tuff Gong, pero un inconveniente técnico modificó los planes y terminó llevando la grabación hasta la propia residencia de Bob Marley.

Años después, esa experiencia forma parte de una historia que Rodríguez recuerda como uno de los momentos importantes en el camino recorrido por Cultura Profética.

"En Bucle", un disco pensado para volver

El nuevo álbum representa otra etapa en la evolución sonora de la banda. Para Rodríguez, el concepto de "En Bucle" está directamente relacionado con la idea de crear canciones que generen ganas de volver a escucharlas.

"En Bucle es un disco de puras canciones que quieres repetir", explica.

La manera de producir también cambió. La banda construyó su propio estudio y ese espacio le permitió trabajar con mayor libertad y cercanía.

"Hace dos años que logramos elaborar nuestro estudio y hace un año nos metimos a grabar de lleno", cuenta.

El comienzo de las sesiones tuvo una particularidad. Rodríguez estaba ansioso por iniciar el proceso, pero todavía faltaba conectar parte del equipamiento.

"Estaba desesperado porque ya había que empezar y, como todavía no estaba todo conectado, me trajeron un equipo de mi casa y entonces empezamos a grabar el disco desde dos canales", recuerda.

Lo que inicialmente parecía una dificultad terminó generando una nueva forma de trabajar.

"Eso desató una manera de crear diferente a lo que veníamos haciendo", señala.

La experiencia incluso modificó su manera de entender la producción: "Me gusta mucho más producir de esta manera", afirma.

La sombra de "La Dulzura" y la libertad para experimentar

Uno de los discos que marcó la historia de Cultura Profética fue "La Dulzura", un trabajo que significó un antes y un después para la agrupación.

Sin embargo, Rodríguez asegura que nunca intentó repetir aquella fórmula al momento de crear "En Bucle".

"Si me hubiese propuesto hacer otra Dulzura, no me hubiese salido", sostiene.

Para el músico, el resultado tiene que ver con el presente de la banda y con la energía que atraviesa esta nueva etapa.

"Tuvo que ver con el momento en que estamos como banda, la energía", explica.

Así, "En Bucle" se mueve por diferentes climas y amplía la paleta sonora de Cultura Profética, con pasajes que van desde el reggae clásico hasta influencias de soul, jazz y bossa nova.

Un álbum que busca acompañar en tiempos difíciles

El contexto social también ocupa un lugar dentro de la mirada de Rodríguez, aunque esta vez la banda eligió acercarse a esos tiempos complejos desde otro lugar.

El músico considera que las redes sociales modificaron la manera en que se expresan las personas y que los temas sociales ya no dependen exclusivamente de la música para encontrar espacios de discusión.

"En estos momentos que estamos viviendo, en los que los medios sociales te dan espacio para que todo el mundo tenga voz, ya no depende exclusivamente de la música hablar de los temas sociales", reflexiona.

Y profundiza: "Ya no depende solo de la música hablar de los temas incómodos".

Para Rodríguez, esas situaciones forman parte de la vida cotidiana y resulta imposible ignorarlas.

"Te levantas todos los días y los tenés ahí", expresa.

Frente a esa realidad, el nuevo álbum propone una pausa y una mirada diferente.

"Todo es tan negativo, pero también hay motivos para ser feliz", sostiene.

En ese sentido, la esperanza aparece como uno de los pilares del proyecto.

"Tengo fe y esperanza, el disco es una gran herramienta y abrazo", afirma.

La intención también fue crear canciones capaces de acompañar al oyente en distintos momentos.

"Quise que sea un disco rico, que te acompañe a la playa, al trabajo, para tener un mejor día", explica.

"Mal Herido" y el encuentro con Dread Mar I

Entre las colaboraciones que forman parte de "En Bucle" se encuentra Dread Mar I, quien participa junto a Mati Zapata en "Mal Herido".

La canción nació después de varios años de encuentros entre Rodríguez y Mariano Castro, especialmente durante diferentes giras y en distintos países.

"El tema quedó increíble. Cada vez que poníamos el tema en el estudio antes de que saliera el disco, cuando entraba Mariano la gente se quedaba loca", cuenta.

El vínculo entre ambos artistas venía de mucho tiempo atrás.

"Por muchos años nos juntamos en muchos países con Mariano, de gira", recuerda.

Por eso, llevar finalmente esa relación a una canción tenía un significado especial.

"Nos faltaba dejar esa colaboración impresa en una canción y ya lo conseguimos, y nos debemos una segunda", adelanta Rodríguez.

Qué piensa Willy Rodríguez sobre Bad Bunny

El fenómeno de Bad Bunny también formó parte de la conversación. Rodríguez destacó la magnitud que alcanzó el artista puertorriqueño y su impacto dentro de la música popular.

"El fenómeno Bad Bunny es una locura", afirma.

Al mismo tiempo, contó que suele encontrarse con críticas hacia el cantante, especialmente en contenidos provenientes de Argentina.

"La mayoría de los videos que me salen de la gente criticándolo son de Argentina", comenta.

Rodríguez entiende que esas críticas también pueden estar relacionadas con la enorme tradición musical argentina.

"Entiendo que en su país hay una historia de música inmensa y son bien sensibles y para nosotros es lindísimo, ya que nos dedicamos a la música, pero también venimos de Puerto Rico, que la música son muchas cosas", explica.

Desde su perspectiva, puede comprender ambas posiciones, aunque considera que la enorme dimensión del fenómeno Bad Bunny también hace que resulte sencillo apuntar contra él.

"Quizás Bad Bunny es el más fácil de señalar porque es gigante, pero el hecho de que sientan que no tiene musicalidad es un tema viejo. Ya demostró la calidad que tiene y todavía no está en su techo, todavía le falta", sostiene.

Rodríguez también destacó su capacidad creativa y recomendó que otros músicos conozcan su propuesta en vivo antes de juzgarla.

"Es un creativo. Antes de criticarlo, le digo a cualquier músico que vaya a un concierto de él", señala.

Y agrega: "Quizás no es el cantante más virtuoso, pero el pana canta de arriba abajo todas las canciones y tiene una voz muy única, inconfundible".

La admiración por Cerati y Spinetta

La música argentina también ocupa un lugar importante dentro de las influencias y los recuerdos de Rodríguez. Cultura Profética interpretó canciones de Luis Alberto Spinetta y también rindió homenaje a Gustavo Cerati.

"Otras veces vinimos e hicimos canciones de Spinetta", recuerda.

Para el músico, interpretar las obras de grandes referentes representa una manera de mantener vivo su legado.

"Es lindo cuando uno puede honrar a los grandes y nos ha tocado hacerlo poco, pero efectivo. Con Cerati y Spinetta fue muy lindo y la gente lo agradece", explica.

Rodríguez también recordó que la llegada de determinados artistas argentinos a Puerto Rico no fue inmediata.

"En Puerto Rico costó bastante que entrara la música de Cerati, Spinetta, Charly García. Será porque la gente estaba acostumbrada a recibir rock de Estados Unidos", analiza.

Dentro de ese proceso, Soda Stereo fue uno de los grupos que logró mayor llegada.

"El que más llegó y quedó fue Soda Stereo primero", señala.

Sobre Cerati, Rodríguez destaca especialmente su capacidad para cambiar y explorar diferentes caminos durante su carrera.

"Fue un tipo muy experimentado que fue cambiando de piel durante su trayectoria. Era un tipo muy creativo, tenía mucho para dar", afirma.

Y reconoce la influencia que tuvo en su propia manera de crear: "Me abrió muchas puertas en la creatividad".

Una banda que sigue conectando con nuevas generaciones

Después de tres décadas de trayectoria, Cultura Profética continúa encontrándose con un público que se renueva. La llegada de nuevas generaciones representa para Rodríguez una de las características que mantienen viva la relación entre la banda y sus seguidores.

Para el músico, esa conexión demuestra que las canciones pueden atravesar diferentes momentos y generaciones sin perder su capacidad de generar identificación.

"En Bucle" aparece dentro de ese recorrido como una nueva búsqueda artística, con canciones que se apoyan en el amor, la esperanza y la necesidad de ofrecer un espacio de alivio frente a un contexto cargado de información y conflictos.

"En Bucle" también llegará al vinilo

El nuevo trabajo de Cultura Profética continúa expandiendo su recorrido y también tendrá una edición en formato físico.

"Se está desarrollando en vinilo", confirmó Rodríguez durante la entrevista.

De esta manera, el álbum suma otra posibilidad para los seguidores de la banda, mientras continúa su recorrido a través de las plataformas y las presentaciones en vivo.

Las próximas fechas de Cultura Profética en Argentina

Cultura Profética continuará presentando su música en el país y ya tiene dos fechas confirmadas:

18 de septiembre: Movistar Arena, Buenos Aires.

19 de septiembre: Córdoba.





Cultura Profética, entre la historia y lo que viene

Con "En Bucle", Willy Rodríguez y Cultura Profética abren una nueva etapa sin desprenderse de las experiencias que construyeron su identidad durante tres décadas.

El nuevo material refleja esa búsqueda constante: canciones capaces de acompañar, sonidos que se permiten cambiar y una mirada que encuentra en el amor y la esperanza una forma de atravesar tiempos complejos.

Mientras la banda continúa sumando público de distintas generaciones, Rodríguez mantiene intacta la curiosidad por crear y explorar. Y así, entre el reggae, el soul, el jazz, la bossa nova y las influencias que dejaron artistas como Cerati y Spinetta, Cultura Profética sigue construyendo su propio camino dentro de la música en español.

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