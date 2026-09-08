XLOV llega a la Argentina: qué significa ser una banda genderless

El K-pop continúa expandiendo sus fronteras y sumando propuestas que buscan romper con los formatos tradicionales del género. En ese contexto, XLOV, una agrupación surcoreana integrada por cuatro artistas de distintas nacionalidades, llegará por primera vez a la Argentina para presentarse el 25 de noviembre en C Art Media.

Pero además de su propuesta musical, XLOV se destaca por un concepto que atraviesa su identidad artística: el de una banda genderless, término que puede traducirse como "sin género".

XLOV llega por primera vez a la Argentina con su propuesta genderless

¿Qué significa genderless?

En el caso de XLOV, el concepto refiere a una propuesta que busca eliminar las etiquetas tradicionales asociadas a lo masculino y lo femenino dentro de la música, la estética y la performance. La agrupación no se presenta como una boy band ni como una girl band, sino como un grupo que busca correrse de esas categorías.

La propuesta tampoco apunta a definir la identidad personal de sus integrantes, sino a cuestionar los estereotipos vinculados con aquello que tradicionalmente se considera "masculino" o "femenino" dentro del mundo del entretenimiento.

Esta mirada también aparece en sus canciones, donde evitan utilizar pronombres de género al abordar historias de amor, vulnerabilidad o superación. De esta manera, buscan que sus letras puedan ser interpretadas y apropiadas por cualquier persona, independientemente de su género.

El grupo surcoreano busca romper con las etiquetas tradicionales del K-pop

¿Quiénes integran XLOV?

El grupo está formado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, cuatro integrantes provenientes de China, Taiwán, Corea del Sur y Japón.

Wumuti, líder y productor de la agrupación, participó previamente en distintos programas de supervivencia coreanos, entre ellos Boys Planet, donde coincidió con Rui y Haru.

XLOV fue formado por 257 Entertainment y actualmente es manejado por WM Entertainment. El grupo debutó en enero de 2025 con el sencillo I'mma Be, producido por Wumuti.

Desde entonces, la banda fue construyendo una identidad marcada por una combinación de pop, performance, coreografías con influencias del vogue y una estética que busca desafiar las convenciones tradicionales del K-pop.

XLOV llega por primera vez a la Argentina

La presentación en Buenos Aires será parte de la primera gira latinoamericana de XLOV, que también incluirá fechas en México, Perú y Chile.

El show del 25 de noviembre en C Art Media será la primera oportunidad para que el público argentino pueda encontrarse en vivo con una propuesta que ya comenzó a ganar seguidores a nivel internacional. La agrupación llega luego de una reciente gira europea con presentaciones en Reino Unido, Francia y Rumania.

Las entradas para el show en Argentina se podrán adquirir únicamente a través de Passline.

Con una propuesta que combina música, identidad, estética y performance, XLOV busca ampliar los límites del K-pop y plantear una pregunta que atraviesa toda su identidad artística: ¿qué pasa cuando la música deja de estar limitada por las etiquetas de género?