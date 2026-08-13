Yeimy y Charly se reencuentran en Buenos Aires: Carolina Ramírez vuelve a La Reina del Flow en el Movistar Arena

La historia de La Reina del Flow vuelve a cruzar la pantalla con el escenario y suma un reencuentro que sus seguidores esperaban. Carolina Ramírez, protagonista de la exitosa serie colombiana, tendrá una participación especial en los shows que el espectáculo realizará en Buenos Aires.

La actriz regresará al papel de Yeimy Montoya durante las presentaciones del 14 y 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, donde compartirá nuevamente con el público argentino el universo de una de las producciones en español más populares de los últimos años.

La noticia llega después de que la primera función agotara todas sus localidades en tiempo récord. Ahora, Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron la presencia especial de Ramírez, un anuncio que suma expectativa a la llegada del espectáculo a Latinoamérica.

Carolina Ramírez vuelve a ponerse en la piel de Yeimy

La participación de Carolina Ramírez permitirá que los espectadores vuelvan a encontrarse en vivo con Yeimy Montoya, el personaje que marcó la historia de La Reina del Flow.

La protagonista encarna a una joven compositora que atraviesa pérdidas, traiciones y obstáculos hasta recuperar su lugar gracias a su talento, su música y su determinación. Esa historia, que conquistó a millones de espectadores frente a la pantalla, ahora toma una nueva dimensión sobre el escenario.

Con su regreso, el espectáculo suma uno de los grandes atractivos para los fanáticos de la ficción: ver nuevamente a la actriz que convirtió a Yeimy en uno de los personajes más reconocidos de la televisión latinoamericana.

Dos funciones y una fecha que ya está agotada

El desembarco porteño tendrá lugar en el Movistar Arena con dos presentaciones.

La función del 14 de septiembre ya está completamente agotada, mientras que todavía quedan entradas disponibles para el 15 de septiembre.

De esta manera, Buenos Aires se prepara para recibir uno de los espectáculos vinculados a una ficción latinoamericana que mayor expectativa generó entre sus seguidores.

De la pantalla al escenario

La Reina del Flow en Concierto propone llevar al vivo el universo de la serie a través de una puesta que combina música en vivo, narrativa, performance y visuales de alto impacto.

El espectáculo busca reconstruir sobre el escenario la historia de Yeimy y el mundo musical que atraviesa la ficción. La propuesta no se limita a interpretar las canciones de la serie, sino que incorpora elementos narrativos y visuales para trasladar parte de su identidad al formato de un show en vivo.

El proyecto representa así un nuevo capítulo para una producción que logró trascender la televisión y convertirse en un fenómeno internacional.

Los grandes éxitos que llegan al Movistar Arena

El repertorio reúne algunas de las canciones más reconocidas de la franquicia, entre ellas:

"Perdóname"

"Reflejo"

"Fénix"

"Estamos perdiendo el tiempo"

"Que arda el fuego"





Estos temas acumulan cientos de millones de reproducciones en Spotify y también consiguieron instalarse entre el público argentino, donde forman parte del universo musical asociado a la serie.

La propuesta combina esas canciones con una puesta pensada para que los seguidores puedan revivir momentos y personajes de la ficción desde una experiencia completamente diferente.

Un fenómeno que ya recorrió Europa

Antes de llegar a Latinoamérica, La Reina del Flow en Concierto tuvo un recorrido contundente por Europa.

El espectáculo consiguió sold out en el Movistar Arena de Madrid en 2025 y durante 2026 inició una gira por 13 ciudades de España, con más de 120.000 espectadores.

Ese recorrido marcó el camino para la expansión internacional del show, que ahora tiene a Latinoamérica como nuevo destino.

El éxito internacional de La Reina del Flow

El fenómeno de la serie colombiana también se refleja en el alcance que consiguió la serie desde su estreno.

La producción fue ganadora del Emmy Internacional a Mejor Telenovela, llegó a más de 180 países y se posicionó entre las series en español más vistas de Netflix.

Además, su tercera temporada rompió récords de audiencia y volvió a demostrar la vigencia de una historia que encontró una enorme comunidad de seguidores en distintos países.

El paso del formato televisivo al escenario aparece, entonces, como una nueva evolución de una franquicia que logró construir una identidad propia alrededor de sus personajes y canciones.

Buenos Aires, una de las primeras paradas en Latinoamérica

Después de su recorrido por España, el espectáculo inicia una nueva etapa con Latinoamérica como protagonista. Buenos Aires será una de sus primeras paradas, con dos funciones en el Movistar Arena.

La presencia de Carolina Ramírez le agrega un componente especial a esta llegada: el público podrá reencontrarse en vivo con Yeimy Montoya, el personaje central de una historia que durante años conquistó a espectadores de todo el mundo.

La combinación entre la música, la puesta escénica y el regreso de su protagonista promete convertir las funciones porteñas en uno de los encuentros más esperados para los seguidores de la serie.

Entradas para La Reina del Flow en Buenos Aires

14 de septiembre: agotado.

agotado. 15 de septiembre: entradas disponibles.





Las localidades para la función del 15 de septiembre continúan a la venta a través de movistararena.com.ar.

La Reina del Flow en el Movistar Arena

Un reencuentro que trasciende la pantalla

La llegada de La Reina del Flow a Buenos Aires no será solamente un recital basado en una serie. El regreso de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya suma un componente emocional a una propuesta que busca conectar nuevamente a los personajes, las canciones y los fanáticos.

Con una función agotada, otra todavía disponible y un espectáculo que ya reunió a más de 120.000 espectadores en España, el desembarco porteño representa un nuevo paso para el fenómeno internacional de la franquicia.

El 14 y 15 de septiembre, el Movistar Arena será el escenario donde Yeimy volverá a encontrarse con su público, esta vez lejos de la pantalla y en una experiencia en vivo que reunirá música, actuación y el universo de La Reina del Flow.