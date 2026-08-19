Yerai Cortés, el guitarrista que conquistó a C. Tangana, llega con su historia a MUBI Argentina

Hay artistas que sorprenden por su talento y terminan despertando algo más profundo en quienes los escuchan. Ese fue el caso de Yerai Cortés, uno de los nombres más destacados de la nueva generación del flamenco, cuya trayectoria despertó la curiosidad de C. Tangana hasta llevarlo detrás de una cámara.

El resultado de ese encuentro es La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el primer largometraje dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana), que ya está disponible en MUBI Argentina.

La película comenzó como un registro del proceso de creación de un nuevo disco, pero rápidamente tomó otro rumbo. Mientras acompañaba al guitarrista durante su trabajo musical, C. Tangana descubrió una historia personal marcada por los vínculos familiares, los recuerdos y experiencias que todavía tenían un fuerte peso en su vida.

Así, el proyecto terminó convirtiéndose en un retrato mucho más íntimo, donde la música funciona como el punto de encuentro entre el pasado y el presente de Yerai.

Cuando una guitarra se convierte en una historia

El documental no se limita a mostrar cómo trabaja un guitarrista. La creación musical sirve como puerta de entrada a diferentes aspectos de la vida de Cortés.

A medida que avanza el proceso creativo, aparecen cuestiones vinculadas con la memoria, el dolor y la identidad, que atraviesan tanto al artista como a las canciones que está construyendo.

La película muestra cómo esas experiencias personales pueden transformarse en material artístico. De esta manera, el flamenco deja de ser solamente el género en el que se mueve el protagonista y pasa a convertirse en una forma de expresar aquello que muchas veces resulta difícil poner en palabras.

El recorrido de Yerai permite conocer así al músico que existe detrás del escenario y entender de dónde surge parte de la sensibilidad que caracteriza su manera de tocar.

El primer largometraje de C. Tangana

Para C. Tangana, el proyecto significó un nuevo desafío artístico. El músico asumió por primera vez la dirección de un largometraje y eligió como protagonista a un artista que lo había impactado especialmente.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2024.

Su recorrido por el circuito cinematográfico español continuó con un reconocimiento de gran relevancia: la película obtuvo el Premio Goya a Mejor Película Documental.

La crítica especializada también destacó la producción y la ubicó entre los debuts cinematográficos más relevantes de aquel año.

Quién es Yerai Cortés, el músico que está renovando el flamenco

La película también funciona como una oportunidad para descubrir a uno de los intérpretes que ocupa un lugar destacado dentro de la nueva generación del flamenco.

Yerai Cortés consiguió el reconocimiento tanto de referentes ligados a las raíces más tradicionales del género como de artistas vinculados con las corrientes más innovadoras de la música española.

Su propuesta parte de la guitarra flamenca, pero busca explorar sus posibilidades sin quedar encerrada en los límites de una única tradición.

Ese equilibrio entre tradición y vanguardia se convirtió en uno de los rasgos centrales de su identidad artística y le permitió relacionarse con músicos provenientes de diferentes escenas.

Un momento de crecimiento internacional

La llegada del documental a MUBI Argentina ocurre mientras la carrera de Cortés continúa ampliando su alcance.

En paralelo al estreno de la película en la plataforma, el guitarrista presentó Live at Montreux, un nuevo disco en vivo que suma otro capítulo a su recorrido artístico.

Los dos lanzamientos permiten acercarse a su figura desde perspectivas diferentes. Mientras el documental se concentra en su historia personal y en el proceso que existe detrás de sus composiciones, el álbum pone el foco en su desempeño como intérprete.

El momento también representa una oportunidad para que su música llegue a nuevos públicos y amplíe su presencia internacional, incluido el mercado argentino.

Un artista entre las raíces y la innovación

Parte del atractivo de Yerai Cortés está en la manera en que consigue moverse entre distintos espacios del flamenco sin perder la conexión con sus raíces.

Su reconocimiento entre músicos de diferentes generaciones refleja una trayectoria que puede dialogar con los referentes tradicionales y, al mismo tiempo, acercarse a nuevas formas de entender la música española.

Esa singularidad fue justamente la que llamó la atención de C. Tangana y terminó dando origen a una película que va más allá del registro de un músico preparando un disco.

Una historia que llega a MUBI Argentina

La guitarra flamenca de Yerai Cortés permite conocer el universo de un guitarrista que convirtió sus experiencias y recuerdos en parte de su lenguaje artístico.

La película también muestra el debut de C. Tangana como director de largometraje y el encuentro entre dos artistas que encontraron en la música un punto de conexión.

Ahora, el público argentino puede acercarse a esa historia a través de MUBI Argentina, en un documental que combina música, memoria y vida familiar para retratar a uno de los nombres más singulares del flamenco contemporáneo.



