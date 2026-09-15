"Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado": Tini Stoessel contó que sigue con psiquiatra y psicóloga

Durante su presentación en El Salvador, Tini Stoessel se tomó unos minutos para hablar con sus seguidores sobre un proceso personal que atravesó en los últimos años y sobre el acompañamiento profesional que continúa recibiendo.

"Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga", expresó la cantante desde el escenario.

Tini también destacó el acompañamiento de su círculo cercano durante ese período. "A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo de prensa que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos", manifestó ante el público.

La artista vinculó además esa experiencia personal con su música y con las personas que pudieron sentirse acompañadas por sus canciones. "Pero quiero que sepan que me siento totalmente y absolutamente bendecida si este álbum o cualquiera de estas canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de sus procesos", sostuvo.

En ese sentido, Tini se dirigió especialmente a quienes puedan estar atravesando una situación similar y dejó un mensaje de acompañamiento: "Quiero que sepan que no están solos".

"Eu passei pela depressao, hoje sigo com psiquiatra, psicóloga, minhas amigas de toda a vida, com minha equipe que me acompanha há muito tempo e com todos vocês que continuam me dando um amor que não sei como agradecer." - TINI no show em El Salvador %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDFB pic.twitter.com/aggI3K1NW2 — TINI BRASIL %uD83D%uDEF8 (@oficialtinibra) September 14, 2026

"Poder convertir esos dolores en entendimiento"

Durante el mismo momento, la cantante habló sobre los cambios personales y la posibilidad de transformar las experiencias dolorosas en aprendizajes.

"Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una diferente, pero de alguna manera poder convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje, en algo que no querés que se vuelva a repetir en su vida, es muy valiente", expresó.

Antes de continuar con el recital, Tini cerró ese tramo de la charla con una muestra de afecto hacia sus seguidores: "Para todos ustedes, las amo mucho".

El momento ocurrió durante su gira por El Salvador, pocos días después de que también se viralizara un fragmento de su presentación en Monterrey, donde la artista había destacado el trabajo de las personas que integran su equipo y el esfuerzo que hay detrás de cada show.

En aquella oportunidad, Tini había agradecido públicamente a quienes trabajan detrás del espectáculo y había señalado: "(Quiero agradecer) a todo mi equipo que también hace lo posible, y que no se ve, que esto sea realidad".