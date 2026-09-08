Zoe Gotusso suma una nueva función en Buenos Aires y cierra su gira 2026 con dos noches en el Teatro Coliseo

Zoe Gotusso se prepara para despedir el 2026 por partida doble. Luego de anunciar el sold out para el 17 de diciembre, la artista confirmó una nueva función para el 18 de diciembre en el Teatro Coliseo, con la que cerrará su gira de este año en Buenos Aires.

Las dos noches serán parte de "Un Día de Verano", un espectáculo especialmente diseñado para recorrer su universo musical y combinar las canciones de su más reciente álbum de estudio, DETALLES, con algunos de los temas que se convirtieron en piezas fundamentales de su carrera.

Zoe Gotusso suma una nueva fecha en el Teatro Coliseo

La nueva fecha llega después de un año de gran actividad para Gotusso, quien continúa consolidando su lugar dentro de la escena musical argentina a partir de una propuesta marcada por la sensibilidad, la cercanía y una identidad artística propia.

Canciones como "Ganas", "Desnuda", "María" y "Lara" forman parte de un repertorio que conectó especialmente con una nueva generación de público. A esto se suma el recorrido de "Pequeños Conciertos", el ciclo que realizó en 2025 y que tuvo 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu.

Para "Un Día de Verano", Gotusso también preparó una puesta en escena particular junto a Luciana Acuña, responsable de la dirección artística. La propuesta busca acompañar las canciones desde un formato integral, en una experiencia que combina música, puesta y una mirada renovada sobre su obra.

Nueva fecha y entradas

La función del 17 de diciembre ya se encuentra agotada, mientras que las entradas para la nueva presentación del 18 de diciembre ya están disponibles.

Los tickets se pueden adquirir únicamente a través de Ticketek. De esta manera, Zoe Gotusso despedirá su gira 2026 con dos noches consecutivas en el Teatro Coliseo.