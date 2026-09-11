ZQUIZO: Artes Group, Vorterix y Grupo Octubre se unen para crear una nueva compañía de entretenimiento

Artes Group, Vorterix y Grupo Octubre presentaron ZQUIZO, una nueva compañía que reúne experiencia en desarrollo artístico, producción de espectáculos, medios, contenidos y construcción de comunidades. El proyecto busca conectar el entretenimiento digital con las experiencias presenciales y trabajar en propuestas que integren artistas, audiencias y distintas plataformas.

La presentación se realizó este 10 de septiembre en Buenos Aires y también fue transmitida a través de Vorterix. Durante el encuentro se dieron a conocer los primeros proyectos de la compañía y la estructura con la que buscará desarrollar propuestas vinculadas a la música, los contenidos, los videojuegos y los espacios de encuentro.

ZQUIZO fue presentado como una nueva compañía de entretenimiento

Artes Group aporta sus 25 años de trayectoria en gestión, booking, producción, giras y desarrollo de carreras artísticas. Vorterix suma casi 15 años de experiencia en streaming, contenidos y construcción de comunidades, mientras que Grupo Octubre incorpora su ecosistema de televisión, radio, gráfica, vía pública y medios digitales.

ZQUIZO Records y una convocatoria federal

Uno de los principales anuncios fue ZQUIZO Records, una unidad dedicada al desarrollo de artistas y proyectos musicales. El área contempla búsqueda de talentos, management, producción y grabación, edición musical, derechos, distribución, shows y giras, además de contenidos, prensa, redes, marketing, vínculo con marcas y merchandising.

El modelo permitirá tanto acompañar integralmente una carrera como intervenir en etapas específicas de un proyecto, trabajando también junto a artistas, managers, sellos y compañías que ya cuentan con estructuras propias.

La compañía anunció el lanzamiento de ZQUIZO Records

Como parte de esta propuesta, ZQUIZO presentó el trabajo realizado junto a Q'Lokura para el anuncio de su primer show en Vélez. Bajo el concepto "La República del Cuarteto", la campaña incluyó una narrativa que simuló una "cadena nacional" y tuvo difusión en Infobae, Canal 9, Vorterix y Filo News. Según los resultados compartidos durante la presentación, se vendieron 8.000 entradas en menos de diez horas.

Además, ZQUIZO anunció una convocatoria federal para nuevas bandas y solistas. El proyecto ganador recibirá acompañamiento para su desarrollo y tendrá la posibilidad de presentarse en el festejo por los 15 años de Vorterix, previsto para 2027.

De internet a la televisión

La estrategia de integración entre contenidos, comunidades y medios también tendrá una expresión en televisión. El Tribunero, programa de Paren la Mano, llegará a Canal 9 a partir del 21 de septiembre.

La iniciativa apunta a ampliar el alcance de proyectos que nacieron o se desarrollaron en el entorno digital y llevarlos hacia nuevas audiencias y formatos.

La Sede: un espacio para comunidades digitales

Otro de los proyectos presentados es La Sede, un club pensado para comunidades que se formaron alrededor de intereses, contenidos y experiencias online.

ZQUIZO proyecta un nuevo espacio para espectáculos de hasta 6.000 personas

El espacio se encuentra en construcción en Colegiales, sobre una superficie de 400 metros cuadrados, y combinará videojuegos, competencias, creación de contenido, eventos y encuentros.

La programación prevista incluye torneos, grabaciones en vivo, presentaciones de creadores, noches de juegos de mesa, arcades de última generación provenientes de Japón y encuentros para compartir finales y competencias. La propuesta busca trasladar al plano presencial los vínculos que ya existen en internet.

Videojuegos y música jugable ZQUIZO también anunció una línea de desarrollo de aplicaciones y videojuegos para celulares, PC y consolas, con propuestas vinculadas al universo de los artistas.

El primer videojuego será presentado próximamente y fue anticipado bajo el formato de un "runner", en el que un personaje avanza, esquiva obstáculos y supera distintos desafíos. La idea es trasladar este formato al universo de artistas musicales, incorporando escenarios inspirados en su identidad y su música.

Para el desarrollo y la llegada de estos proyectos a nuevas audiencias, la compañía trabajará junto a Trihaus, que representa a más de 50 influencers en Latinoamérica y cuenta, según lo informado durante la presentación, con una base conjunta de más de 600 millones de seguidores.

Además, ZQUIZO anticipó que en 2027 presentará una plataforma de música jugable, cuyos detalles serán anunciados más adelante.

Un nuevo espacio para espectáculos

Entre los proyectos de mayor escala también se encuentra el desarrollo de un nuevo espacio propio para espectáculos en la Ciudad de Buenos Aires, con una capacidad prevista de entre 5.000 y 6.000 personas.

El lugar estará destinado a la producción y realización de espectáculos y formará parte de la estructura que ZQUIZO busca construir para acompañar el crecimiento de sus diferentes propuestas. El nombre definitivo y la fecha de apertura serán anunciados en las próximas semanas.

Con estos primeros anuncios, ZQUIZO plantea una estructura que reúne música, contenidos, comunidades, videojuegos y espectáculos bajo una misma estrategia: generar un vínculo entre lo que sucede en las plataformas digitales y las experiencias que tienen lugar fuera de las pantallas.