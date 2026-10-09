Ahyre presentó "Faro" en el Gran Rex: una noche de folklore, invitados y emoción

Ahyre presentó su nuevo álbum, Faro, este jueves 8 de octubre en el Teatro Gran Rex, con un espectáculo que recorrió distintas etapas de su repertorio y marcó el comienzo de una nueva gira nacional. Durante cerca de dos horas, el grupo desplegó su propuesta de folklore contemporáneo ante un teatro colmado, con invitados especiales y canciones que reflejan su identidad musical.

Ahyre presentó Faro en el Teatro Gran Rex con un show de casi dos horas / P.H: Cecilia Bello

La apertura tuvo un momento destacado con "Carrusel", que sonó en vivo junto al acordeón de Chango Spasiuk. La participación del músico le dio un marco especial a una canción que forma parte del universo de Faro y marcó el comienzo de una noche atravesada por los cruces musicales y las raíces latinoamericanas.

hango Spasiuk se sumó al grupo para interpretar "Carrusel" / P.H: Cecilia Bello

A lo largo del espectáculo, el grupo también interpretó temas como "Si te vas", "El camino" y "Las ideas", combinando nuevas composiciones con canciones que acompañan su recorrido.

El repertorio continuó con "Quebracho", "Identidad" y "Fuego de noviembre", en un recorrido que puso en primer plano las armonías vocales y los arreglos que caracterizan al cuarteto salteño.

Ahyre desplegó su propuesta de folklore contemporáneo en el Gran Rex / P.H: Cecilia Bello

Invitados y encuentros musicales sobre el escenario

Uno de los momentos de la noche llegó con la participación de Feli Colina y Florian, quienes se sumaron a Ahyre para interpretar "La noche sin ti". El encuentro reunió distintas voces en una canción que tuvo su lugar en la presentación porteña de la gira Faro.

El cierre también tuvo un invitado especial: Ivonne, de La Delio Valdez, acompañó al grupo en "Como las olas", sumando otro cruce musical a la presentación.

Integrado por Juan José "Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado, Ahyre nació en Salta en 2019 y construyó una identidad que combina la tradición folklórica con una mirada contemporánea.

El grupo salteño abrió la gira nacional Faro con un teatro colmado / P.H: Cecilia Bello

Con Faro, su tercer álbum de estudio, la banda inicia una nueva etapa artística y lleva sus canciones a distintos escenarios del país. La presentación en el Gran Rex fue el punto de partida de ese recorrido, con una noche en la que convivieron el nuevo material, los clásicos de su repertorio y las colaboraciones que ampliaron la propuesta musical del grupo.

Ahyre emocionó al público del Gran Rex / P.H: Cecilia Bello

La gira Faro continúa por el país

Después de su presentación en el Gran Rex, Ahyre continuará con la gira nacional para llevar las canciones de su nuevo álbum a distintas ciudades. El recorrido seguirá este 9 de octubre en El Círculo de Rosario y el 10 de octubre en Quality de Córdoba. Luego, el grupo llegará el 16 de octubre al Arena Maipú de Mendoza y el 17 al Teatro Sarmiento de San Juan.

La agenda continuará el 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el 24 en el Teatro Juan Carlos Saravia de Salta y el 30 de octubre en el Teatro José Hernández de Jujuy. De esta manera, la banda seguirá compartiendo en vivo su nueva etapa musical, con las canciones de Faro y los temas que forman parte de su recorrido.