Andrés Calamaro agotó cuatro Movistar Arena y anunció una nueva fecha en Buenos Aires

Andrés Calamaro atraviesa uno de los momentos más convocantes de su carrera y lo volvió a demostrar con una serie de cuatro funciones completamente agotadas en el Movistar Arena. Ante la gran demanda del público, el músico anunció una nueva presentación para el próximo 20 de octubre en el mismo recinto.

La nueva fecha llega luego de los conciertos del 26 y 27 de mayo, y del 3 y 8 de junio, todos con localidades agotadas. De esta manera, el artista continúa consolidando una convocatoria excepcional que lo mantiene como una de las figuras más importantes de la música argentina y latinoamericana.

Andrés Calamaro agotó cuatro Movistar Arena y anunció una nueva fecha para el 20 de octubre

En el marco de su gira "Como Cantor", Calamaro ofreció espectáculos que combinaron emoción, clásicos inolvidables y una puesta en escena a la altura de su extenso repertorio. La última noche en el Movistar Arena tuvo momentos especialmente destacados, entre ellos un homenaje al recientemente fallecido Indio Solari, que generó una profunda emoción entre los presentes.

Además, el show contó con la participación especial de Pablo Lescano, quien se sumó para interpretar "Tres Marías", y de Facundo Soto en "Me Arde". En las funciones anteriores también hubo invitados de lujo: Santiago Motorizado participó en "Cuando no estás" y Trueno se unió a Calamaro para cantar "Mil Horas".

La última noche contó con invitados especiales y un emotivo homenaje al Indio Solari

A lo largo de las cuatro noches, el público pudo disfrutar de un recorrido por algunos de los mayores éxitos del músico, incluyendo canciones como "Crímenes Perfectos", "Loco", "Costumbres Argentinas", "Mi Enfermedad", "Alta Suciedad", "Sin Documentos", "Paloma", "Flaca" y "El Salmón", entre muchas otras.

Con esta nueva presentación anunciada para octubre, Calamaro suma siete Movistar Arena agotados en pocos meses -tres durante 2025 y cuatro durante 2026-, una marca que reafirma su vigencia artística y la conexión que mantiene con varias generaciones de seguidores.

Las entradas para el nuevo show estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa desde el 10 de junio a las 16 horas, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el 11 de junio a las 16 horas a través de la página oficial del Movistar Arena.

Mientras continúa recorriendo escenarios de Argentina y la región con su tour "Como Cantor", Andrés Calamaro sigue celebrando un cancionero que atraviesa décadas y generaciones, confirmando su lugar como una de las voces fundamentales de la música en español.