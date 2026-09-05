Black Eyed Peas volvió a Argentina y convirtió el Movistar Arena en una pista de baile

Después de dieciséis años de espera, Black Eyed Peas volvió a encontrarse con el público argentino. La banda se presentó anoche en el Movistar Arena, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour, y ofreció un show de casi dos horas atravesado por el pop, el hip hop, la electrónica y los ritmos latinos.

Con will.i.am, apl.de.ap y Taboo, junto a la vocalista J. Rey Soul, el grupo repasó buena parte de su trayectoria y convirtió al estadio porteño en una verdadera pista de baile. La presentación contó con producción de DF Entertainment y marcó el regreso de la banda al país después de su última visita en 2010.

Black Eyed Peas volvió a Argentina después de 16 años y puso a bailar al Movistar Arena

El regreso después de 16 años

La última presentación de Black Eyed Peas en Argentina había sido en 2010, cuando el grupo llegó al estadio GEBA como parte del The E.N.D. World Tour, todavía con Fergie en la formación.

Desde entonces, la banda atravesó diferentes cambios. Entre ellos, la salida de Fergie después de quince años junto al grupo y la incorporación de J. Rey Soul, cantante de ascendencia filipina nacida en San Diego y descubierta por will.i.am.

will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul repasaron sus grandes hits ante un estadio colmado

Su llegada abrió una nueva etapa que comenzó a plasmarse en trabajos como Masters of the Sun Vol. 1 (2018), Translation (2020) y Elevation (2022), además de distintas colaboraciones con figuras como J Balvin, Shakira, Maluma, Daddy Yankee, Anitta y David Guetta.

Una noche llena de hits

Poco después de las 21, la banda apareció sobre el escenario en medio de una ovación y abrió la noche con "Let's Get It Started", uno de sus grandes clásicos, para continuar inmediatamente con "Boom Boom Pow", perteneciente a The E.N.D. (2009).

El recorrido siguió con "Rock That Body", antes de darle lugar a otras canciones que mostraron las diferentes etapas de la banda.

"I Gotta Feeling" cerró una noche marcada por la música, el baile y la emoción

El costado latino tuvo un lugar central con "RITMO (Bad Boys for Life)", la colaboración con J Balvin, y "MAMACITA". Luego llegaron "IN THE AIR", acompañada por un mashup con la vieja "Smells Like Funk" de Elephunk, además de "MABUTI" y "Bebot".

El repertorio fue así construyendo un recorrido capaz de pasar del hip hop a la electrónica, del pop a los ritmos latinos y de los grandes éxitos de los primeros años a las canciones de su etapa más reciente.

will.i.am también tuvo su momento solista

La noche también incluyó canciones de la carrera de will.i.am por fuera de Black Eyed Peas. "#thatPower", su colaboración con Justin Bieber, y "Scream & Shout", junto a Britney Spears, fueron parte del repertorio y encontraron una respuesta inmediata entre el público.

Más adelante, "Pump It" llevó el show nuevamente a Monkey Business (2005), uno de los discos fundamentales en la historia de la banda.

El recorrido continuó con "GIRL LIKE ME" y "Don't Stop the Party", antes de entrar en la recta final con "The Time (Dirty Bit)".

"Where Is the Love?" y una propuesta de matrimonio

Uno de los momentos más emotivos llegó con "Where Is the Love?", uno de los grandes himnos de Black Eyed Peas desde 2003. Más de dos décadas después de su lanzamiento, la canción volvió a reunir miles de voces alrededor de su mensaje.

La interpretación estuvo acompañada por una sorpresa especial. La banda invitó al escenario a integrantes de su fan club oficial y, entre risas y festejos, fue parte de la propuesta de matrimonio de dos fans que se habían conocido durante un show anterior del grupo.

La pareja celebró el momento sobre el escenario, rodeada de amigos y con una serenata exclusiva a través de un medley que incluyó "Meet Me Halfway", "Shut Up", "My Humps", "Can't Get Enough" y "Hey Mama".

Una fiesta que terminó con "I Gotta Feeling"

Como cierre, llegó "I Gotta Feeling", uno de los mayores éxitos de Black Eyed Peas y la canción perfecta para ponerle el broche de oro a una noche marcada por el baile y la celebración.

Dieciséis años separaron aquella presentación en GEBA de este regreso, pero sobre el escenario del Movistar Arena la distancia pareció desaparecer. Black Eyed Peas volvió a encontrarse con el público argentino y confirmó que sus grandes canciones continúan atravesando generaciones.

El Black Eyed Peas Summer Tour continuará ahora su recorrido por Brasil, después de una noche que marcó el esperado regreso de la banda al país y presentó una nueva etapa con J. Rey Soul al frente junto a will.i.am, apl.de.ap y Taboo.