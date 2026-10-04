Campedrinos hizo vibrar al Teatro Ópera con una noche a puro folklore

Pasadas las 21, Campedrinos salió al escenario del Teatro Ópera para dar comienzo a una nueva fecha de "Mate y Folklore Tour". Desde las primeras canciones, el público dejó claro que iba a ser una noche especial: durante las dos horas que duró el espectáculo, el teatro permaneció colmado y la gente acompañó cada interpretación con aplausos, gritos y baile.

Campedrinos abrió la noche con "Zambas Románticas" / P.h: Cecilia Bello

El comienzo fue con "Zambas Románticas" y "Bailarina Carpera", para luego dar paso a las palabras de Sergio, quien no ocultó la emoción de presentarse en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

"¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, muy felices; esto es una locura, cantar en el Teatro Ópera para nosotros es un sueño cumplido. Gracias a todos esta noche por venir a compartir. Espero que entre todos pasemos una noche hermosa, disfrutemos, la pasemos bien y nos vayamos todos contentos y felices de acá".

El Teatro Ópera estuvo colmado durante las dos horas de show / P.H: Cecilia Bello

Después llegaron "Zamba para decir adiós" y "Te quiero", dos canciones que continuaron construyendo el recorrido musical de una noche atravesada por diferentes momentos de la historia de Campedrinos.

El recuerdo de Viña del Mar

Uno de los momentos especiales llegó con el recuerdo de su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, experiencia que marcó otro capítulo importante en la trayectoria del dúo.

Con una introducción dedicada a aquella experiencia, Sergio y Agustín interpretaron "La zamba" y "Eterno amor", antes de continuar con un segmento dedicado a las historias detrás de algunas de sus canciones: "La del abuelo", "Me enamoré de una cuyana" y "Dueña de mi alma".

El dúo recordó su paso por el Festival de Viña del Mar / P.H: Cecilia Bello

Teresa Parodi, una invitada especial

La noche tuvo uno de sus momentos más emotivos con la aparición de Teresa Parodi, una de las grandes referentes del folklore argentino.

Antes de invitarla al escenario, Campedrinos destacó la importancia que tuvo su música a lo largo de sus vidas.

Campedrinos y Teresa Parodi compartieron dos canciones sobre el escenario / P.H: Cecilia Bello

"Una artista que admiramos mucho; desde chiquitos su música nos acompaña a todos los argentinos y al mundo, sin duda una artista que en este momento va a quedar grabado en nuestros corazones siempre".

Junto a Teresa Parodi interpretaron "Pedro Canionero" y "Esa musiquita".

La cantante también dedicó unas palabras al dúo y destacó el vínculo que mantienen con las nuevas generaciones: "Gracias por invitarme a este hermoso teatro de ustedes. Ustedes están acercando mucho a la juventud al folklore y eso es muy hermoso".

El folklore reunió a distintas generaciones en el Teatro Ópera / P.H: Cecilia Bello

El show continuó con un momento de bombos, octapad y bailarines con boleadoras, para luego desembocar en "Casi algo" y "La revancha".

Maxi Espíndola y un himno del cancionero popular

Otro de los invitados de la noche fue Maxi Espíndola, quien se sumó a Campedrinos para interpretar dos canciones: "Como pájaros en el aire" y "Zamba para olvidarte".

Maxi Espíndola se sumó para interpretar "Como pájaros en el aire" / P.H: Cecilia Bello

El momento tuvo un significado especial con "Como pájaros en el aire", la canción de Peteco Carabajal que se convirtió en una de las piezas más reconocidas del cancionero popular a través de la interpretación de Mercedes Sosa.

Escucharla nuevamente en el escenario del Ópera, esta vez en las voces de Campedrinos y Maxi Espíndola, fue uno de esos momentos en los que el folklore vuelve a demostrar que sus canciones atraviesan generaciones.

Una noche de música, tradición y celebración junto a Campedrinos / P.H: Cecilia Bello

Una guitarreada de domingo en pleno Ópera

La segunda parte del espectáculo tuvo otro de los momentos particulares de la noche: Campedrinos armó una mesa sobre el escenario, recreando el clima de un domingo al mediodía, con asado, guitarra y música compartida.

El asado y la guitarreada llevaron el clima de un domingo al escenario del Ópera / P.H: Cecilia Bello

La escena dio paso a "Estrellita mía" y a un recorrido por diferentes canciones y clásicos del repertorio del dúo, entre ellos "Tal Carperazo", "La Talenita", "Alberdi", "Solo por verte bailar" y "Del Chúcaro".

El cierre llegó con la Campefiesta, que incluyó "No me sale", "Qué hubiera pasado", "La noche perfecta" y "Festivalero", para luego continuar con un mix de chacareras que incluyó "Déjame que me vaya" y "Entré a mi pago sin golpear".

Sergio y Agustín celebraron un nuevo sueño cumplido / P.H: Cecilia Bello

Y fue justamente donde el público terminó de apropiarse del teatro: parejas y grupos de amigos se levantaron de sus butacas y comenzaron a bailar folklore y chacareras en los pasillos del Ópera.

Después de dos horas de música, Campedrinos cerró una noche que tuvo emoción, invitados, recuerdos y mucha tradición, pero también una imagen que resumió buena parte de su propuesta: un teatro lleno, con distintas generaciones compartiendo y bailando folklore.