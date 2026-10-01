Carlos Baute llega con todo a Buenos Aires: firma de discos y una noche especial en el Teatro Ópera

Carlos Baute mantiene desde hace años un vínculo especial con el público argentino. Sus canciones acompañaron distintas generaciones y su presencia en escenarios locales fue consolidando una relación marcada por el afecto y la cercanía con sus seguidores.

A través de sus grandes éxitos, presentaciones y diferentes etapas de su carrera, el artista logró construir en Argentina una audiencia que continúa acompañando su música. Ahora, ese vínculo volverá a tener un capítulo especial con dos actividades consecutivas en Buenos Aires.

Carlos Baute se reencuentra con sus fans en una firma de discos

El primer encuentro será este jueves 1 de octubre, a partir de las 19:30 hs, en Plaza Música, ubicada en Dot Baires Shopping.

Allí, Baute realizará una firma de discos y podrá compartir un momento de cerca con sus seguidores. La actividad será una de las primeras oportunidades para encontrarse con el público argentino.

La propuesta busca recuperar esa conexión directa entre el artista y quienes acompañaron su recorrido musical durante años, en una jornada que tendrá a sus canciones como punto de encuentro.

Carlos Baute en el Dot Baires Shopping

"Contando Historias": la noche de Carlos Baute en el Teatro Ópera

El segundo gran momento de su visita llegará el viernes 2 de octubre, cuando se presente en el Teatro Ópera con su espectáculo "Contando Historias".

Será su regreso a esta sala después del show realizado en abril de 2025, cuando celebró sus 30 años de trayectoria musical.

Esta vez, la propuesta tendrá un formato que irá más allá de un recital tradicional. Baute recorrerá algunas de las canciones más importantes de su carrera y compartirá las historias, experiencias e inspiraciones que estuvieron detrás de ellas.

Carlos Baute en el Teatro Ópera

Los grandes éxitos que formarán parte del show

Con más de 25 años de carrera, el artista se desarrolló en distintas facetas como cantante, compositor, arreglador e instrumentista, construyendo un repertorio que trascendió fronteras.

Uno de los momentos destacados será "Colgando en tus manos", la recordada canción que interpretó junto a Marta Sánchez y cuyo videoclip superó recientemente el billón de visualizaciones en YouTube.

El tema se convirtió en uno de los grandes clásicos de su repertorio y continúa vigente entre sus seguidores.

A ese éxito se sumarán "Amarte bien", "Te regalo", "Quién te quiere como yo" y "En el buzón de tu corazón", canciones que también forman parte del recorrido que preparó para el público argentino.

Una noche para conocer las historias detrás de sus canciones

La propuesta de "Contando Historias" buscará combinar música y relato. Además de interpretar sus temas más reconocidos, Baute repasará experiencias vinculadas con el proceso creativo y las circunstancias que acompañaron el nacimiento de algunas de sus canciones.

De esta manera, el espectáculo permitirá recorrer diferentes momentos de su trayectoria desde una mirada más personal, con las canciones como hilo conductor.

Carlos Baute vuelve a encontrarse con sus seguidores

Con una trayectoria que supera las dos décadas y un repertorio que continúa vigente, el artista tendrá nuevamente a Buenos Aires como escenario para reencontrarse con quienes acompañaron su música a lo largo de los años.



