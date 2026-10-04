Cazzu hizo historia en Jujuy: 20 mil personas acompañaron su primer estadio

El primer estadio de la carrera de Cazzu tenía un lugar elegido: Jujuy. Ante unas 20.000 personas, la artista volvió a su provincia natal para presentar "Latinaje" en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en una noche atravesada por la emoción y el vínculo con su tierra.

"Te amo Jujuy, te amo con todo mi corazón", expresó Cazzu durante el show, que tuvo como eje la identidad latinoamericana y las raíces culturales que atraviesan su obra.

Cazzu volvió a Jujuy para una noche muy especial

La presentación contó con una puesta escénica de gran despliegue, con escenografía, visuales, danza y un grupo de músicos y bailarines que acompañaron a la artista durante el recorrido. El público también formó parte de la propuesta, con vestuarios, máscaras y accesorios que llenaron de color las tribunas y el campo.

"Latinaje" encontró en Jujuy el escenario de sus raíces

Un show con identidad jujeña

Uno de los elementos especialmente preparados para esta presentación fue una carroza realizada por mujeres jujeñas, inspirada en las que forman parte del tradicional desfile del Día del Estudiante en ese mismo estadio.

También estuvieron presentes las características Diablas inflables del carnaval jujeño, interpretadas por mujeres de la comparsa Los Alegres de Uquía.

La conexión con Jujuy apareció nuevamente en uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Cazzu presentó coplas jujeñas escritas y relatadas por ella, acompañadas por música en vivo y visuales. La propuesta recibió una ovación del estadio.

"Intento llevar este estandarte jujeño conmigo, soy más de donde soy que quién soy".

20 mil personas acompañaron a Cazzu en su primer estadio

Folklore, Latinaje y trap

La selección musical también tuvo un lugar importante para el folklore argentino, con versiones de obras esenciales del género que se entrelazaron con las canciones de "Latinaje".

Durante la noche sonaron "Odiame", "Mala Suerte", "Balada Malvada", "Nena Trampa" y "Con Otra", además de diferentes canciones que recorren la trayectoria de la artista y sus raíces en la música urbana.

Cazzu emocionó al público con sus coplas jujeñas

El cierre tuvo un significado especial con "Jujuy" Estrellado, el himno dedicado a su tierra, que fue acompañado por miles de voces.

La apertura del concierto estuvo a cargo de las artistas Mariana Carrizo, Mica Chauque y Wara Calpanchay, quienes aportaron sus propias expresiones musicales y culturales al comienzo de la jornada.

El primer estadio de una carrera que sigue creciendo

La presentación en Jujuy llegó en medio de una etapa de expansión internacional para Cazzu. "Latinaje" ya recorrió diferentes países de Latinoamérica y Norteamérica, con una primera gira por Estados Unidos y México que pasó por más de diez ciudades.

El tour también llegó a Bolivia, Guatemala y Costa Rica, y continuará por Montevideo y España, donde la artista tiene previstas presentaciones en Madrid y Barcelona durante noviembre.

El folklore y la música urbana se encontraron en el escenario

Pero antes de seguir recorriendo escenarios internacionales, Cazzu tuvo su noche más especial en casa. En el Estadio 23 de Agosto, frente a 20 mil personas, "Latinaje" encontró en Jujuy el escenario donde su música, sus raíces y su identidad pudieron encontrarse en un mismo lugar.

"Te amo Jujuy, te amo con todo mi corazón", dijo la artista. Y la respuesta del público dejó claro que el sentimiento era compartido.