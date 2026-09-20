Diego Torres volvió a La Plata y recorrió sus clásicos bajo la luna

Después de siete años, Diego Torres volvió a La Plata para reencontrarse con su público en el Hipódromo de la ciudad, en el marco de la segunda fecha de Noches Capitales. Bajo una noche de luna, el cantante desplegó un repertorio que atravesó buena parte de su extensa trayectoria, desde sus primeras canciones hasta sus composiciones más recientes.

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años / P.H.: Cecilia Bello

El comienzo del show llevó al público directamente al 2010. Torres abrió la noche con "Mi Corazón Se Fue", canción incluida en Distinto, y rápidamente continuó con otros clásicos de su repertorio como "El mundo sigue" y "Alguien la vio partir", una canción de sus primeros años como solista.

Un repertorio atravesado por los clásicos

Con una banda de músicos de gran nivel sobre el escenario, Diego Torres continuó recorriendo diferentes etapas de su carrera. Más tarde llegaron "Usted", "Sueños" y "Guapa", mientras el público acompañaba cada canción con aplausos, baile y coros.

La banda de Diego Torres acompañó al cantante durante toda la noche en el Hipódromo de La Plata / P.H.: Cecilia Bello

Antes de interpretar "Color Esperanza", uno de los grandes clásicos de su carrera, Torres se detuvo para hablar sobre el vínculo que construyó con sus canciones a lo largo de los años.

"En momentos buenos y en momentos malos, las canciones han sido un puente entre ustedes y yo. Las canciones se convierten en la bandera por diferentes causas, en diversos lugares, el mágico poder de las canciones".

Y así llegó "Color Esperanza", uno de los momentos más celebrados de la noche, con todo el Hipódromo acompañando la interpretación.

Pero el repertorio también tuvo espacio para lo nuevo. Diego interpretó "Mi Norte & Mi Sur", canción que da nombre a su último álbum y también a la gira con la que actualmente recorre distintos puntos del país.

Humor, baile y conexión con el público

Durante toda la presentación, Torres mantuvo un contacto permanente con los espectadores. Además de cantar, protagonizó distintos momentos de humor y pequeñas intervenciones con tono de stand up, generando risas y complicidad entre quienes estaban frente al escenario.

El público respondió durante toda la noche: bailó, cantó y también se emocionó con algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

Diego Torres recorrió sus grandes clásicos ante el público platense / P.H.: Cecilia Bello

Uno de los momentos más emotivos llegó con "Tratar de estar mejor", canción que volvió a unir las voces del artista y del público en una interpretación especialmente celebrada.

Con el show ya entrando en su tramo final, Diego eligió "Vas a quedarte" y "Mejor que ayer" para cerrar la noche.

Así, después de siete años, el cantante volvió a encontrarse con el público platense con un espectáculo que combinó clásicos, canciones nuevas, humor y una recorrida por distintas etapas de su carrera.

Diego Torres interpretó "Color Esperanza", uno de los momentos más celebrados de la noche / P.H.: Cecilia Bello

Cómo sigue Noches Capitales

El ciclo continuará el 23 de octubre, cuando La K´onga lleve su propuesta de cuarteto al Hipódromo de La Plata.

La Konga llegará al Hipódromo de La Plata el 23 de octubre

El 14 de noviembre será el turno de Babasonicos, que presentará canciones de su último material, Cuerpos, Vol. 1, con una puesta especialmente preparada para la ocasión.

El 21 de noviembre, el escenario recibirá a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati.

La Vela Puerca será parte de la programación de Noches Capitales el 21 de noviembre

El 28 de noviembre llegará Un Poco de Ruido, mientras que el 4 de diciembre será el turno de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Finalmente, el 5 de diciembre, Serú Girán por Lebón y Aznar llegará por primera vez a La Plata para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de la histórica banda argentina.