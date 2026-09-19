Jamiroquai regresó a Buenos Aires y demostró que el groove sigue intacto: así fue la noche a puro funk

Después de nueve años sin presentarse en Argentina, Jamiroquai volvió a encontrarse con su público en una noche donde el movimiento fue protagonista.

El Hipódromo de San Isidro recibió el regreso de la banda británica liderada por Jay Kay, en un show producido por DF Entertainment.

Con canciones que atravesaron más de tres décadas y material nuevo que anticipa una nueva etapa, el grupo volvió a poner en escena esa combinación de funk, disco, soul y acid jazz que lo convirtió en una de las bandas británicas más singulares de las últimas décadas.

El regreso que convirtió al Hipódromo en una pista de baile

Desde los primeros minutos quedó claro que no sería solamente un reencuentro con los clásicos. Los primeros acordes de "(Don't) Give Hate a Chance" cambiaron el clima del predio: el bajo tomó protagonismo, Jay Kay comenzó a recorrer el escenario y el público respondió inmediatamente con baile.

La energía continuó con "Little L" y "Seven Days in Sunny June", hasta llegar a "Space Cowboy", uno de esos clásicos en los que apenas alcanza una línea de bajo para reconocer el sello inconfundible de Jamiroquai.

Entre quienes esperaban desde 2017 para volver a verlos en vivo y quienes tuvieron su primera experiencia con la banda, distintas generaciones compartieron una misma celebración.

Más de 30 años de música, sin vivir de la nostalgia

El repertorio recorrió diferentes momentos de la trayectoria de Jamiroquai. "Alright" y "High Times" mantuvieron el ritmo de una presentación en la que canciones separadas por décadas pudieron convivir con absoluta naturalidad.

El funk de sus comienzos, las influencias disco de sus grandes éxitos y el sonido que llevó al grupo a conquistar el pop mundial siguen formando parte de una misma identidad.

"Disco Stays the Same" mostró el nuevo capítulo

Entre los clásicos apareció "Disco Stays the Same", canción que funciona como adelanto del esperado noveno álbum de estudio de la banda.

El tema encontró su lugar dentro de un repertorio dominado por grandes éxitos y permitió mostrar que el regreso de Jamiroquai no está sostenido únicamente por la nostalgia.

Con un nuevo disco en camino, la banda también dejó abierta la puerta hacia una etapa diferente de su historia.

La gente acompaño a Jamiroquai

Una seguidilla de clásicos para no parar de bailar

La segunda mitad del espectáculo llevó el groove todavía más lejos. "Travelling Without Moving", "Canned Heat" y "Cosmic Girl" mantuvieron al público en movimiento antes de que "Love Foolosophy" terminara de convertir el Hipódromo en una verdadera fiesta.

Con Jay Kay al frente y una banda ajustada detrás, el repertorio consiguió unir diferentes épocas sin que las canciones perdieran conexión entre sí.

"Virtual Insanity" y un cierre que todavía interpela

El cierre tuvo como protagonista a "Virtual Insanity", una canción que cumple 30 años en 2026 y que conserva buena parte de la mirada que la convirtió en uno de los grandes clásicos de Jamiroquai.

La canción plantea una visión inquietante de un futuro atravesado por la tecnología. Tres décadas después, esa reflexión continúa teniendo vigencia, pero también volvió a aparecer el otro elemento que convirtió al grupo en un fenómeno global: su capacidad para hacer bailar mientras propone una mirada diferente sobre el mundo.

Un regreso con los clásicos y la mirada hacia adelante

La vuelta de Jamiroquai a Buenos Aires logró reunir pasado y presente en una misma noche. Los grandes éxitos volvieron a encontrarse con un público de distintas generaciones, mientras las nuevas canciones anticiparon lo que viene para la banda.

Con un nuevo álbum en camino y los clásicos todavía vigentes, el grupo dejó una certeza sobre el escenario del Hipódromo de San Isidro: el funk sigue intacto.



