Lali cerró una era en River: Tini, Dillom, Miranda!, Marilina Bertoldi y un tercer estadio agotado

Lali Espósito volvió a llenar el estadio River Plate este sábado 26 de septiembre y cerró oficialmente la gira de "No vayas a atender cuando el demonio llama", el ciclo que comenzó en 2024 con el lanzamiento de "Fanático". La presentación fue la tercera de la artista en el Monumental durante 2026 y tuvo entradas agotadas.

El recorrido de esta etapa incluyó cinco presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield durante 2025 y tres fechas en River durante 2026. La gira también llevó a Lali por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España, en un recorrido que acompañó la presentación de su sexto álbum de estudio.

La noche comenzó con "Lokura", seguida por canciones como "Sexy", "Mejor que 2 son 3", "Tu Novia II" y "N5". Con una puesta marcada por las coreografías, las pantallas y distintos cambios de vestuario, Lali fue recorriendo diferentes momentos de su repertorio y de esta era.

Uno de los primeros bloques tuvo una estética inspirada en los años 2000. Lali interpretó "Obsesión" y "Diva", mientras que más adelante apareció detrás de un diario gigante para cantar junto a sus bailarines. El segmento continuó con "KO" y "Baum Baum", antes de otro cambio de vestuario que dio paso a una parte más íntima del espectáculo.

Un momento de emoción y el encuentro con Miranda!

Con el escenario a oscuras, Lali reapareció desde una plataforma para interpretar "Boomerang" y luego presentó a la banda de cuerdas que la acompañó durante parte del show. Antes de "Incondicional", la cantante habló sobre el recorrido realizado y sobre la dimensión que tomó esta etapa.

Más adelante llegaron "Perdedor" y "Ego", hasta desembocar en uno de los momentos más emotivos de la noche con "No Hay Héroes". Lali habló de la canción y de lo que significa atravesar los 30 años, mientras el público acompañó la interpretación con las luces de sus celulares.

Lali protagonizó una noche marcada por la emoción y los grandes momentos

El show cambió nuevamente de clima con la aparición de Miranda!, que se sumó para interpretar "Mejor Que Vos". La canción, incluida originalmente en el álbum de Lali, fue uno de los encuentros de la noche y dio paso a "Histeria" y "A Bailar".

Miranda! acompañó a Lali en "Mejor Que Vos

Tini y Marilina Bertoldi, protagonistas de uno de los momentos de la noche

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Tini Stoessel apareció en escena junto a Lali. Ambas, vestidas de blanco, interpretaron "Like a Virgin", en una puesta que recreó la recordada presentación de Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003.

La escena sumó además la participación de Marilina Bertoldi, quien acompañó con su guitarra. Luego, Lali y Tini volvieron a encontrarse para cantar "1AMOR", en uno de los momentos que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Durante el encuentro, Tini agradeció la invitación y destacó el vínculo construido desde su infancia. Lali, por su parte, le dedicó una frase que resumió el significado del momento: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos".

Dillom y el tramo final del show

Después de la participación de Tini, Lali continuó con canciones como "Sola", "Motiveishon" y "Como Tú". El tramo siguiente estuvo acompañado por una puesta vinculada a la diversidad y desembocó en una parte más rockera del espectáculo.

Antes de "Fanático", Lali recordó que el 26 de septiembre se cumplían exactamente dos años del lanzamiento de la canción que dio comienzo a esta etapa. Así, el tema funcionó como una suerte de punto de partida dentro del propio cierre de la gira.

Luego llegó Dillom para interpretar junto a Lali "33". Ambos compartieron el escenario y protagonizaron uno de los pogos más fuertes de la noche, antes de continuar con el tramo final del repertorio.

Dillom se sumó a Lali para cantar "33"

Uno de los momentos más particulares llegó con "Ciudad de Pobres Corazones", canción de Fito Páez que Lali incorporó especialmente para esta presentación. Antes de interpretarla, la artista habló sobre una problemática social que la había movilizado y dedicó la canción a las familias que atraviesan situaciones de dolor y pérdida.

El cierre llegó con "Pendeja", "Payaso" y "No Me Importa", canción con la que Lali se despidió de su público después de una noche atravesada por encuentros, emociones y distintas etapas de su carrera.

Con este tercer River, Lali puso punto final a la gira de "No vayas a atender cuando el demonio llama", una etapa que comenzó con "Fanático" en septiembre de 2024 y que recorrió escenarios de Argentina, Uruguay y España. Ahora, el cierre deja abierto el camino para el próximo capítulo musical de la artista.