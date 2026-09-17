Lázaro Caballero hizo vibrar el Gran Rex con dos noches a puro folclore

Lázaro Caballero llegó por primera vez al Teatro Gran Rex con su gira "Con Sangre de Quebracho Tour" y convirtió dos noches consecutivas en un encuentro con el folclore y la música de raíz.

Ante un público que colmó el emblemático escenario de la Calle Corrientes, el artista recorrió parte de su repertorio acompañado por una puesta en escena que incluyó luces, pantallas y efectos visuales.

Lázaro Caballero llevó su folclore al Gran Rex

Dos noches con grandes invitados

La primera presentación tuvo un comienzo especial con la participación de una orquesta de cuerdas de la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, dirigida por Esteban Matías Romero.

A lo largo de la noche, Lázaro compartió escenario con Lucio "El Indio" Rojas, Nicolás Membriani y Los Bofill, quienes se sumaron a un espectáculo que combinó distintas generaciones y expresiones del folclore.

La segunda jornada también tuvo invitados destacados. El artista recibió al Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Grupo Carafea y el Dúo Orellana Luca, quienes fueron parte de una noche marcada por los cruces musicales.

El artista chaqueño compartió escenario con grandes invitados

Casi tres horas de música

Durante casi tres horas, Lázaro Caballero desplegó un show en el que repasó canciones de su recorrido y puso el foco en la identidad de su tierra.

La propuesta contó con una producción especialmente diseñada para las dos funciones, con una importante puesta de luces, grandes pantallas y efectos visuales que acompañaron el desarrollo del espectáculo.

"Con Sangre de Quebracho Tour" tuvo dos noches a sala llena

El paso por el Gran Rex representa un nuevo capítulo dentro de "Con Sangre de Quebracho Tour", gira con la que el artista continúa recorriendo distintos escenarios del país.

Con estas dos funciones, Lázaro Caballero llevó su propuesta al centro de la calle Corrientes y volvió a encontrarse con un público que acompañó cada canción a lo largo de ambas jornadas.