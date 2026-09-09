Ozuna volvió a la Argentina y llenó el Movistar Arena

Después de diez años de su primera visita, Ozuna regresó a la Argentina y se presentó ante un Movistar Arena agotado, como parte de su gira Una Aventura World Tour. La noche estuvo marcada por sus grandes éxitos, una puesta en escena con doble escenario y la participación de invitados especiales.

Ozuna volvió a la Argentina después de diez años

El repertorio recorrió distintas etapas de la carrera del artista puertorriqueño y combinó clásicos con canciones de su presente. Entre los momentos más celebrados estuvieron "Una aventura", "Se preparó" y "Hey Mor", que fueron acompañados por un público que siguió cada canción durante toda la noche.

Uno de los momentos destacados llegó con Luz Gaggi, quien se sumó al escenario para interpretar "El Farsante", canción que había presentado durante su paso por La Voz Argentina y que marcó el primer encuentro entre ambos artistas.

También estuvo presente Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, para cantar "Te Vas" junto a Ozuna. La colaboración generó otra de las grandes respuestas de la noche por parte del público.

Luz Gaggi y Emanuel Noir fueron los invitados de la noche

El regreso a Buenos Aires encontró además a Ozuna en una nueva etapa de su carrera. Recientemente presentó "ZIZI", junto a Omar Courtz, una colaboración que reúne distintas generaciones del sonido urbano puertorriqueño.

Durante los últimos meses, el artista también recorrió Europa con más de veinte presentaciones en países como España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos y Portugal, antes de reencontrarse con sus seguidores argentinos.

El artista agotó el Movistar Arena

La noche tuvo también como protagonista a "Una aventura", sencillo con el que Ozuna regresó a sus raíces y que alcanzó el número uno en radios de ocho países iberoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y España. La canción también llegó al primer puesto del Latin Airplay de Billboard y acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con un repertorio que atravesó más de una década de trayectoria y un público que agotó las localidades, Ozuna concretó su esperado regreso a la Argentina y volvió a poner al reggaetón en el centro de la escena porteña.