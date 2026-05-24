Q'Lokura volvió a desatar una fiesta multitudinaria en Córdoba y se prepara para su décimo Movistar Arena

Córdoba volvió a vivir una de esas noches donde el cuarteto se transforma en mucho más que música. Q'Lokura encabezó un nuevo baile sold out en Plaza de la Música y reafirmó, una vez más, el enorme presente que atraviesa el dúo integrado por Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera.

Chino y Nico encabezaron una fiesta cuartetera que se extendió hasta las 5 de la mañana / P.h: Cecilia Bello

La cita tuvo todos los ingredientes clásicos de la escena cordobesa: miles de personas, una fiesta que se extendió hasta las 5 de la mañana y un público que convirtió cada canción en un verdadero himno colectivo. A eso se le sumó una novedad dentro del recinto: además de los clásicos sectores generales y VIP, Q'Lokura incorporó un espacio VIP montado sobre el escenario, al estilo "casita" de Bad Bunny.

Q'Lokura hizo vibrar Córdoba con otra Plaza de la Música completamente sold out / P.h: Cecilia Bello

Pasadas las 2 de la madrugada, Chino y Nico aparecieron en escena y desde ese momento el ritmo no bajó nunca. El espectáculo estuvo sostenido por una dinámica constante de enganchados, sessions y bloques musicales sin interrupciones, logrando que el clima festivo se mantuviera intacto durante toda la noche.

Además de los sectores tradicionales, el dúo sorprendió con un espacio VIP montado sobre el escenario / P.h: Cecilia Bello

El repertorio recorrió algunos de los temas más celebrados por su público, entre ellos "Mil Noches", "Un Siglo Sin Ti", "Qué Hacer Para Verte", "Te Pido de Rodillas", "Dime Tú", "Tattoo", "A Un Milímetro" y "Bailando Bachata". Cada canción encontró una respuesta inmediata de la gente, que acompañó de principio a fin con coros masivos y una energía arrolladora.

También hubo espacio para sus lanzamientos más recientes. "Quién Te Dijo" y "Aire", grabadas en vivo en el Movistar Arena durante abril, se integraron naturalmente a un show que combinó tramos más melódicos y explosiones de euforia típicas de los bailes de Q'Lokura.

Con el correr de los meses, el grupo parece haber encontrado una fórmula cada vez más sólida: recitales extensos, interacción permanente y una identidad que conecta de manera directa con el público popular cordobés. Esa conexión fue, justamente, una de las claves de otra noche multitudinaria en Plaza de la Música.

Otra noche inolvidable de Q'Lokura en una Plaza de la Música repleta / P.h: Cecilia Bello

Rumbo al décimo Movistar Arena

El presente del dúo también se refleja fuera de Córdoba. En Buenos Aires ya comenzó la cuenta regresiva para el décimo Movistar Arena, programado para el próximo 17 de junio. Una fecha que aparece como un nuevo hito dentro de la carrera de Q'Lokura y que promete convertirse en una verdadera celebración junto a su público.

Un nuevo "Baile Mundial" en Córdoba

Mientras tanto, Córdoba volverá a recibirlos muy pronto. El dúo ya confirmó su regreso a Plaza de la Música para el próximo 6 de junio con un "Baile Mundial", una propuesta temática inspirada en la previa de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio.