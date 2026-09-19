"Es realmente un sueño para mí": Agus Bernasconi y su primer Teatro Ópera

Pasadas las 21:15, Agus Bernasconi salió al escenario del Teatro Ópera para concretar uno de los momentos importantes de su carrera como solista. Bajo el concepto "Siempre Fue Música", el artista presentó un espectáculo de aproximadamente dos horas en el que repasó sus comienzos, su presente y las distintas influencias que forman parte de su identidad musical.

El show comenzó con una escena que llevó al público directamente a su infancia. Un niño, interpretando a Agus durante sus primeros años como artista, apareció en el escenario con una guitarra para cantar "Como pájaros en el aire", canción popularizada por Mercedes Sosa y compuesta por Peteco Carabajal. Con esa elección, Bernasconi puso en escena sus primeros acercamientos al folclore y dio inicio a un recorrido que atravesaría diferentes géneros.

Agus Bernasconi abrió su primer Teatro Ópera / PH: Cecilia Bello

El artista comenzó con "Como yo", "Quién dice", "Aventura", "Qué pasará", "Te olvidaste", "Qué hice mal" y "Loco por ti". Después de estas primeras canciones, Agus tuvo sus primeros minutos de contacto directo con el público y compartió la emoción de estar finalmente sobre ese escenario.

"Gracias por recibirme con tanto cariño, tanto calor. La verdad que estuve esperando muchísimo tiempo esta noche, estuvimos ensayando mucho y estar parado acá y que se haga realidad es realmente un sueño para mí. Gracias por recibirme con este cariño", expresó.

Durante todo el espectáculo, el artista cordobés mantuvo un contacto cercano con quienes habían ido a verlo. Las miradas hacia las plateas, los besos que enviaba desde el escenario y los momentos en los que se acercaba para tomar las manos de sus seguidores fueron parte de una dinámica que se repitió a lo largo de la noche.

El artista recorrió distintas etapas de su historia musical / PH: Cecilia Bello

Un recorrido por distintas etapas musicales

El espectáculo estuvo dividido en bloques y permitió recorrer diferentes momentos de la carrera de Bernasconi. El segundo bloque estuvo dedicado a las baladas con banda completa donde Agus interpretó "Mientes", "Besos en pausa", "A puro dolor" y "Fuiste mía".

Uno de los momentos destacados de esta parte llegó con la participación de Yami Safdie, quien se sumó para interpretar junto a Agus "Besos en pausa". La presentación dejó en escena la química entre ambos artistas, que compartieron el tema frente al público del Ópera.

Yami Safdie fue una de las invitadas de la noche / PH: Cecilia Bello

El tercer bloque tuvo un formato acústico y allí apareció uno de los momentos más emotivos de la noche: la participación de su tío Luis.

Bernasconi compartió escenario con quien lo acompañó con la guitarra durante sus primeros pasos musicales y que, además, también es cantante. Juntos interpretaron "Sobreviviendo", en una escena que recuperó una parte importante de la historia familiar y artística de Agus.

La relación con la música y con su familia también estuvo vinculada a uno de los momentos que marcaron su camino: su participación junto a su tío en "Soñando por cantar", programa que posteriormente le abriría nuevas oportunidades dentro de su carrera.

Agus compartió escenario con su tío Luis / PH: Cecilia Bello

Del pop al cuarteto

El último tramo del espectáculo mostró otra faceta de Bernasconi y su vínculo con diferentes géneros populares. El repertorio incluyó "2:50 Remix", "Bebé", "Estado emocional" y "Te quiero así", esta última llevada al terreno de la cumbia.

Agustín Casanova se sumó para cantar "Bronceado Remix" / PH: Cecilia Bello

Más adelante llegó "Bronceado Remix", con la participación de Agustín Casanova, cantante de Marama. Además de compartir la canción, Casanova destacó a Bernasconi tanto por su faceta artística como por su calidad humana.

El cierre continuó con "Amor y dolor", "Sabés", en versión cuarteto, y "Corazón guerrero".

Así, su primer Teatro Ópera funcionó como una síntesis de distintos momentos de su recorrido: desde las primeras canciones vinculadas al folclore y aquellas experiencias familiares que acompañaron sus comienzos, hasta la etapa actual y la búsqueda de una identidad propia como solista.

Con "Siempre Fue Música", Agus Bernasconi llevó al escenario una historia atravesada por diferentes géneros y etapas, en una noche que puso en primer plano el camino recorrido y el presente de una nueva etapa artística.