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Turf celebró sus 30 años con dos noches agotadas en Rosario y Córdoba

La banda inició su gira aniversario con shows a sala llena, invitados especiales, clásicos, festejos y el adelanto de dos canciones inéditas de su próximo disco.

Cecilia Andrea Bello
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Turf puso en marcha la celebración por sus 30 años de trayectoria con dos presentaciones multitudinarias en Rosario y Córdoba. La banda llevó su fiesta aniversario a ambas ciudades y volvió a demostrar la vigencia de sus canciones frente a un público que acompañó cada momento de los shows.

Una noche especial en Rosario 

El recorrido comenzó en Rosario, donde Fiesta Poppa! estuvo a cargo de la apertura. Luego llegó el turno de Turf, que desplegó un repertorio cargado de clásicos y repasó algunos de los grandes momentos de su carrera.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presencia de Joaquín Vitola, cantante de Indios, quien se sumó a la banda para interpretar "Kurt Cobain".

&nbsp;Joaquín Vitola se sumó a Turf para interpretar "Kurt Cobain"&nbsp;
 Joaquín Vitola se sumó a Turf para interpretar "Kurt Cobain" 

El aniversario también se celebró sobre el escenario con globos, piñatas y una torta, en una postal que resumió el espíritu festivo de la gira. Joaquín Levinton, por su parte, volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas gracias a su particular conexión con los seguidores.

&nbsp;Turf celebró sus 30 años con dos shows agotados en Rosario y Córdoba&nbsp;
 Turf celebró sus 30 años con dos shows agotados en Rosario y Córdoba 

Córdoba se sumó al festejo 

La celebración continuó en Córdoba, nuevamente con entradas agotadas. Esta vez, Turf sorprendió al público desde antes de comenzar el concierto: la banda llegó a bordo de un tradicional micro turístico de la ciudad, saludando a los presentes desde el piso superior.

&nbsp;La banda sorprendió en Córdoba con una llegada muy especial&nbsp;
 La banda sorprendió en Córdoba con una llegada muy especial 

La previa tuvo además la participación del histórico conductor y locutor Juan Alberto Mateyko, quien realizó una presentación especial antes del comienzo del show.

Con dos noches a sala llena, Turf dio inicio a una gira que no solo celebra su historia, sino que también mira hacia adelante.

Durante las fechas de Rosario y Córdoba, la banda presentó dos canciones inéditas que serán parte de su próximo álbum, anticipando lo que viene para el grupo.

&nbsp;Turf presentó dos canciones inéditas de su próximo álbum&nbsp;
 Turf presentó dos canciones inéditas de su próximo álbum 

La gira por los 30 años de Turf continuará ahora por Uruguay, Paraguay y distintas ciudades de Argentina, con nuevas oportunidades para celebrar junto a sus seguidores una trayectoria que sigue sumando capítulos.

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