Turf celebró sus 30 años con dos noches agotadas en Rosario y Córdoba

Turf puso en marcha la celebración por sus 30 años de trayectoria con dos presentaciones multitudinarias en Rosario y Córdoba. La banda llevó su fiesta aniversario a ambas ciudades y volvió a demostrar la vigencia de sus canciones frente a un público que acompañó cada momento de los shows.

Una noche especial en Rosario

El recorrido comenzó en Rosario, donde Fiesta Poppa! estuvo a cargo de la apertura. Luego llegó el turno de Turf, que desplegó un repertorio cargado de clásicos y repasó algunos de los grandes momentos de su carrera.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presencia de Joaquín Vitola, cantante de Indios, quien se sumó a la banda para interpretar "Kurt Cobain".

Joaquín Vitola se sumó a Turf para interpretar "Kurt Cobain"

El aniversario también se celebró sobre el escenario con globos, piñatas y una torta, en una postal que resumió el espíritu festivo de la gira. Joaquín Levinton, por su parte, volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas gracias a su particular conexión con los seguidores.

Turf celebró sus 30 años con dos shows agotados en Rosario y Córdoba

Córdoba se sumó al festejo

La celebración continuó en Córdoba, nuevamente con entradas agotadas. Esta vez, Turf sorprendió al público desde antes de comenzar el concierto: la banda llegó a bordo de un tradicional micro turístico de la ciudad, saludando a los presentes desde el piso superior.

La banda sorprendió en Córdoba con una llegada muy especial

La previa tuvo además la participación del histórico conductor y locutor Juan Alberto Mateyko, quien realizó una presentación especial antes del comienzo del show.

Con dos noches a sala llena, Turf dio inicio a una gira que no solo celebra su historia, sino que también mira hacia adelante.

Durante las fechas de Rosario y Córdoba, la banda presentó dos canciones inéditas que serán parte de su próximo álbum, anticipando lo que viene para el grupo.

Turf presentó dos canciones inéditas de su próximo álbum

La gira por los 30 años de Turf continuará ahora por Uruguay, Paraguay y distintas ciudades de Argentina, con nuevas oportunidades para celebrar junto a sus seguidores una trayectoria que sigue sumando capítulos.