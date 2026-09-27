Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado con la zapada más grande del mundo

Pasadas las 20, las luces del Estadio Vélez Sarsfield se apagaron y las pantallas comenzaron a repasar la historia de Un Poco de Ruido. Desde sus comienzos hasta el presente, el video recorrió la formación del programa, los escenarios que atravesaron y algunos de los números que acompañaron su crecimiento en Spotify y YouTube. Lo que había comenzado como una zapada entre amigos llegaba esa noche a un estadio agotado.

Un Poco de Ruido reunió a más de 45.000 personas en Vélez

Pinky SD, Damos y DJ Pipo aparecieron sobre el escenario y fueron recibidos por más de 45.000 personas. Pinky tomó primero la palabra y agradeció a quienes habían llegado hasta Vélez: "Gracias a todos por estar presentes y cumplirnos un sueño. La verdad que no en cualquiera de nuestras vidas pasadas, presentes, futuras nos hubiésemos imaginado estar acá, esta noche, este estadio repleto de cumbieros, cuarteteros, guaracheros y todos los estilos que abarcan esta hermosa comunidad que tenemos".

Pipo continuó con el mensaje y destacó el acompañamiento del público durante el crecimiento del programa: "Esto lo hicimos todos juntos, nos acompañaron en todos los programas, estamos orgullosos de estar acá esta noche y como no podía ser de otra forma queríamos empezar con vos, amigo", dijo en referencia a Uriel Lozano.

Damo también tuvo unas palabras para el cantante: "Hoy, gracias a vos también nos conocen, así que gracias". De esta manera, Uriel Lozano se convirtió en el primer invitado de la noche y abrió la zapada con "Conmigo te gustó", "Pechos calientes" y "Él no va a venir".

A partir de ese momento, el escenario comenzó a transformarse en una sucesión de encuentros. Supermerk2 llevó la cumbia de los 2000 con "La lata", "La resaka" y "Qué Calor", mientras que Dani Banda Uno interpretó "La primicia" y Jimmy y su Combo Negro hizo lo propio con "La pollera colorá".

La lista de invitados continuó con LBC junto a Euge Quevedo, quienes interpretaron "Obsesión". También pasaron Mau y Ricky con "Desconocidos" y Sebastián Mendoza con "Hola amigo"y "Por eso me voy", "Te quiero dar" y "No aguanto más" . Junior cantó "Te llamé", Hernán y La Champions Liga interpretaron "Dime si eres feliz" y Diego Mujica sumó "El perdedor".

Uno de los momentos de mayor participación del público llegó con Amar Azul, que hizo cantar a todo el estadio con "Yo tomo licor". Damaris se sumó con "La loba" y Ale Ceberio interpretó "Mi cama no habla".

Pinky, Damo y DJ Pipo encabezaron una noche a pura cumbia

La jodita y la cumbia de distintas generaciones

La noche también tuvo un segmento dedicado a la llamada "jodita", con la participación de Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano.

El recorrido musical continuó sumando distintas generaciones y estilos. La propuesta mantuvo durante toda la noche el formato que caracteriza al programa: encuentros espontáneos, canciones reconocidas por el público y artistas compartiendo escenario.

Paulo Londra se sumó a la zapada con "Adán y Eva" y "Chica Paranormal"

En el tramo final apareció Paulo Londra, uno de los invitados que más repercusión generó durante la noche. El artista hizo cantar al estadio con "Adán y Eva" y "Chica Paranormal".

Después llegaron Desakta2 con "Mónaco", Nico Mattioli con "Tramposa y mentirosa", El Mago con "Te vas a arrepentir" y Dalila con "Cóncavo y convexo" y "Muero por ti".

Otro de los encuentros destacados fue el de Luciano Pereyra y Ezequiel y La Clave, quienes interpretaron "Si No Es Muy Tarde". Más tarde se sumó Dany Hoyos para cantar junto a ellos "Enséñame a vivir sin ti" en versión guaracha.

Ariel El Traidor cerró la noche junto a los anfitriones

Víctor Heredia y "Sobreviviendo", uno de los momentos especiales de la noche

Uno de los momentos más significativos llegó con la presencia de Víctor Heredia, quien se sumó a la zapada para interpretar una versión cumbia de "Sobreviviendo", junto a Meta Guacha y los anfitriones de Un Poco de Ruido. La canción, atravesada por la memoria de Malvinas, encontró una nueva versión frente a las miles de personas que colmaron Vélez.

El encuentro reunió a distintas generaciones alrededor de una canción que forma parte de la historia de la música popular argentina. La versión cumbia de "Sobreviviendo" permitió además que el clásico de Heredia volviera a encontrarse con un público amplio y con la comunidad que el programa construyó alrededor de la cumbia.

Quevedo y el cierre con Ariel El Traidor

Cuando la noche ya se acercaba a su tramo final, Quevedo apareció sobre el escenario y se sumó a la zapada. El artista interpretó "Columbia" y "Fernet", generando otro de los momentos de mayor celebración entre el público.

El cierre quedó a cargo de Ariel El Traidor, quien se sumó a Pinky, Damos y DJ Pipo para repasar algunos clásicos como "Llegamos los pibes chorros", "Sentimiento villero" y "Andrea". El espectáculo terminó cerca de la medianoche, con los protagonistas sobre el escenario y una puesta final acompañada por pirotecnia.

Así, después de más de cuatro horas de música, Un Poco de Ruido cerró su primera gran presentación en un estadio. El formato que nació alrededor de una zapada entre amigos llegó a Vélez y reunió en un mismo escenario a artistas de diferentes generaciones y estilos, con la cumbia como punto de encuentro.

La noche dejó también una imagen concreta del crecimiento del programa: un estudio que se transformó en escenario, una comunidad que pasó de acompañar las transmisiones a llenar un estadio y una zapada que, durante más de cuatro horas, se convirtió en un encuentro multitudinario.