YSY A cerró los ocho rounds de "A la gorra" con localidades agotadas

El domingo 23 de agosto YSY A cerró una nueva edición de "A la gorra", el ciclo de ocho conciertos íntimos que llevó adelante durante las últimas semanas en C Art Media. Con las ocho funciones completamente agotadas, el artista volvió a demostrar la fuerza de su convocatoria y la conexión que mantiene con su público después de más de una década de trayectoria.

Los shows se realizaron los días 27 y 28 de julio y el 2, 3, 17, 19, 20 y 23 de agosto, y propusieron una dinámica diferente: los propios fans decidieron cuánto pagar por su entrada y también tuvieron un rol central en la construcción del repertorio de cada noche.

A lo largo de los ocho rounds, YSY A recorrió distintas etapas de su carrera a través de un extenso repertorio. Entre las canciones que formaron parte de las presentaciones estuvieron "Tamo loco", "Hidro", "Todo de oro", "Meteoritos vs dinosaurios", "Enamorada del diablo", "El amanecer", "Vamo a darle", "¿Cuánto vale hacer el amor?", "Pastel con nutella", "Mordiendo el bozal", "Casi un G", "Donde las luces", "Buenos Aires es amor", "Trap de verdad", "Oro y platino" y "Trap on the Rocks".

Ocho rounds, más de 30 canciones y una conexión directa con el YSYSMO / p.h: Juan Cruz Yanez

El recorrido también permitió recuperar canciones como "En el infierno no los vi", "Linaje", "Muévelo", "No sé", "Vuelta a la luna", "A por todo", "Full Ice", "#YSYA2020 Vol. 5 - Silbando", "Ser el trap", "Perdamono", "Rola rola", "Mi amiga la asesina", "Dormir es para giles", "Dame droga", "Cómo chilla ella", "Relojes reventados" y "Fan de tus batallas", generando momentos especiales en cada uno de los rounds.

Duki acompañó a YSY A en dos de las noches del ciclo

El ciclo también tuvo distintos momentos especiales con invitados que compartieron escenario con el artista. El Doctor participó en "En el infierno no los vi", mientras que Duki estuvo presente en dos fechas para interpretar "Vuelta a la luna" y "No sé".

En el séptimo round, Lthelizard se sumó para presentar un adelanto de "Como un Cardón", colaboración que será estrenada el próximo 3 de septiembre. Para el último show, Neo Pistea apareció en escena para interpretar "Enamorada del diablo".

YSY A y Neo Pistea compartieron escenario en el último round de "A la gorra"

Desde el comienzo del ciclo, YSY A dejó en claro la importancia de volver a encontrarse con su público en Buenos Aires. "Hace tiempo que estoy viajando por muchos países, muchos escenarios, pero Buenos Aires no hay nada que lo pueda superar", expresó durante el primer round.

Con el cierre de la octava fecha, el artista también dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes acompañaron cada una de las noches y a quienes siguen su carrera desde sus comienzos. Así, "A la gorra" terminó convirtiéndose en una nueva celebración del vínculo entre YSY A y el YSYSMO: ocho noches agotadas, canciones recuperadas, invitados y un público que volvió a ser parte fundamental de cada presentación.

El artista recorrió distintas etapas de su carrera junto a su público / p.h: Juan Cruz Yanez

El cierre de este ciclo suma así un nuevo capítulo a la trayectoria de YSY A, que continúa ampliando su alcance sin dejar de mirar hacia atrás para recuperar canciones y momentos que forman parte de su historia.