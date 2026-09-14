Zell conquistó el Malvinas Argentinas: una noche de pogo, lágrimas y más de 50 canciones

Para muchos jóvenes, Zell representa mucho más que un artista de la nueva escena urbana argentina.

Sus canciones forman parte de una generación que encuentra en la música una manera de expresarse, compartir emociones y sentirse parte de algo.

Por eso, su llegada al Estadio Malvinas Argentinas significó una fecha especial: la oportunidad de ver a uno de sus referentes en un escenario multitudinario y vivir junto a miles de personas una noche que quedará en el recuerdo.

Zell y una noche que quedará en la memoria de la escena urbana

Desde temprano, el público acompañó al artista y llenó el estadio. La postal fue tan emocionante como contundente: mucho público joven, pogos que se armaban entre canción y canción, lágrimas de emoción y padres que acompañaron a sus hijos para compartir una experiencia que trascendió generaciones.

El Malvinas se convirtió así en un punto de encuentro entre distintas edades, unidos por las canciones de uno de los nombres que pisan fuerte en la nueva ola de la música urbana argentina.

En lo que fue su primera presentación en el estadio, Zell tomó el control de la noche con una propuesta de alto impacto. El artista desplegó un setlist de más de 50 tracks, acompañado por una puesta en escena imponente y una selección de invitados que elevó todavía más la temperatura del show.

Un comienzo arrollador: más de 50 canciones y el público al frente

El arranque fue directo al hueso. La seguidilla de "WAKE UP", "cooL" y "Aura" marcó el pulso de una noche que no dio respiro.

Con el correr del repertorio aparecieron algunos de los temas infaltables del catálogo de Zell, entre ellos "Rockstar Shawty", "Joven Ballin" y "Dahmer". Cada canción encontraba respuesta en una multitud que acompañó con saltos, gritos y pogos, mientras el escenario se transformaba en el punto de reunión de una generación.

La energía del público fue uno de los grandes protagonistas de la fecha. Los fanáticos cantaron cada palabra y dejaron en claro el vínculo que construyeron con el artista a través de sus canciones.

Knak y FRO encendieron el escenario con sus colaboraciones

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Knak, quien se sumó al show para interpretar "Me Da Igual" y "Ziplok". La presencia del artista generó una fuerte reacción en el estadio y le dio un nuevo impulso a una noche que ya estaba cargada de energía.

Después fue el turno de FRO, con quien Zell compartió "Instinto animal" y el reciente lanzamiento "Tengo que bajar". La conexión entre ambos artistas se hizo sentir sobre el escenario y volvió a demostrar la importancia de las colaboraciones dentro de la escena urbana.

Los invitados no fueron un detalle menor: cada aparición aportó un momento diferente y mantuvo al público conectado con lo que sucedía en el escenario.

PILF y Saramalacara, dos momentos de alto impacto

La noche también tuvo un bloque especial con P.I.L.F., el grupo que Zell comparte con TurroBaby, Agus Fortnite y Stiffy.

La formación irrumpió con "CARA DE BOLUDO", "FUMO UNO FUMO DOS" y "HIT", tres canciones que hicieron estallar al público y le dieron al show uno de sus pasajes más intensos.

Más adelante, la estética y el sonido de la fecha volvieron a tomar protagonismo con la llegada de Saramalacara, quien aportó toda su impronta para interpretar "Aura talk".

El cruce entre los artistas reforzó el espíritu colectivo de la noche, con una escena que se nutrió de distintos estilos y personalidades sin perder el hilo conductor del espectáculo.

Tiago PZK sorprendió al Malvinas Argentinas

Para el tramo final llegó una de las apariciones más festejadas de la jornada: Tiago PZK.

La presencia del artista hizo estallar el estadio, que recibió al invitado con una ovación. Junto a Zell, interpretó una versión cargada de energía de "xq te enamoraste", uno de los momentos más celebrados de la noche.

La sorpresa funcionó como uno de los grandes picos del show y dejó una imagen difícil de olvidar: un Malvinas Argentinas completamente entregado, con el público cantando y saltando frente a una de las figuras más reconocidas de la música urbana argentina.

Una noche emocionante que atravesó generaciones

Más allá de los invitados y la puesta en escena, el show de Zell tuvo un componente emocional que se hizo visible durante toda la jornada.

Los jóvenes que llegaron desde temprano para vivir el recital fueron los grandes protagonistas de una noche en la que hubo pogo, lágrimas y abrazos. Muchos padres acompañaron a sus hijos, generando una postal que mostró cómo la música puede reunir a varias generaciones en un mismo lugar.

Entre las canciones, los gritos y la emoción de ver a su artista en un estadio, quedó claro que la fecha significaba mucho más que un recital: era la oportunidad de compartir un momento esperado y formar parte de una experiencia colectiva.

El cierre: "Starboy", emoción y una despedida a puro sentimiento

Después de recorrer un tracklist sin fisuras, donde tampoco faltó "Starboy", el artista llegó al tramo final de una noche que había mantenido al Malvinas Argentinas en movimiento desde el primer minuto.

El cierre llegó con una versión íntima y coreada de "vos, yo y tu Ego". La canción permitió bajar la intensidad para darle lugar a la emoción, con un público que acompañó cada palabra antes de despedir al artista.

La imagen final resumió el espíritu de la fecha: una multitud que había cantado, saltado y llorado durante horas, y que se llevó el recuerdo de una noche compartida entre amigos, familias y distintas generaciones.

Zell y la confirmación de un momento clave en su carrera

El paso de Zell por el Malvinas Argentinas dejó una señal contundente sobre el presente de su proyecto. Un estadio repleto, más de 50 canciones, una puesta de otro nivel y la participación de nombres importantes de la escena urbana fueron parte de una fecha que marcó un punto de inflexión.

Con una noche que combinó energía, emoción y encuentros sobre el escenario, el artista confirmó su peso dentro de la nueva ola de la música urbana argentina y protagonizó una jornada que quedará en el recuerdo de todos los que estuvieron ahí.







