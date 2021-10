A 17 años del primer capítulo de Los Roldán, la emblemática ficción protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Claribel Medina, Andrea Frigerio, Gabriel El Puma Goity, entre otros grandes actores, Flor de la V sorprendió al contar su experiencia.

“Me pasó de todo ese año. Fue muy difícil, no lo disfruté. No disfruté todo lo que fue el 2004. La pasé mal porque no estaba acostumbrada a la exposición”, contó durante una entrevista con Jey Mammón por la pantalla de América.

Y detalló: “Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas. Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatía mi sexualidad, mis genitales y todo el tiempo había cosas que se decían. Fue difícil convivir con eso”.

En esa tira, De la V era una cantante exitosa y fue la protagonista de una historia de amor junto a Goity que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Pese al éxito, la actriz y conductora aseguró que no haberlo disfrutado y que se refugió en el apoyo de su amigo incondicional Jorge Ibáñez -quien falleció en marzo de 2014- y en su esposo, Pablo Goycochea, con quien está en pareja hace más de 20 años y con quien tuvo dos hijos.

"(Mi familia) es lo más importante que tengo. Es el sueño que he soñado, pero nunca creí en concretar. Esas cosas las trato de disfrutar al máximo. Están constantemente llenándome de amor y de cariño. Es algo hermoso”, señaló De la V.