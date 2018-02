La periodista Débora Pérez Volpin falleció este martes por un paro cardíaco como consecuencia de complicaciones con la anestesia en un estudio de rutina en el Sanatorio de la Trinidad.

Según informó en exclusiva Crónica TV, la familia decidió iniciar acciones legales contra el sanatorio.

La periodista junto a Marcelo Bonelli

Esta tarde, la policía allanó el centro de salud. Se llevaron la historia clínica, el libro de enfermería y la hoja de guardia, según informó Infobae. La causa está caratulada como "homicidio culposo".

Por su parte, Luis Otero, colega y amigo de Pérez Volpin, explicó: "Las explicaciones que dieron en la clínica no conformaron a los familiares y es probable que esto no termine en una partida de defunción... Van a hacer las averiguaciones que tengan que hacer y nosotros los vamos a acompañar. No hay un dato que diga lo que pasó. Fue un paro cardiorrespiratorio. ¿Pero cuál fue la causa? ¿No se puede explicar? Eso es inaceptable. Al no haber explicaciones, te empezás a hacer preguntas".