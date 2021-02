Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial, tiene coronavirus. La nutricionista dio positivo el pasado lunes, y este martes se encargó de comunicarlo. El conductor, por su parte, permanece aislado y sin síntomas.

Por el momento, Pereiro presenta síntomas muy leves y asegura que tanto sus hijas como su esposo se encuentran bien. "La verdad es que venía sin síntomas hasta que el fin de semana, una de mis nenas me dio a oler un perfume y no sentí nada. Automáticamente me aislé en una habitación, me hice el hisopado y al día siguiente me dieron el positivo", esplicó en díalogo con Mañana Públicas, el programa del que es parte en la TV Pública.

"Hay que ser muy cuidadoso con la información que se da pero por el momento, estoy bien. Estoy con un poco de debilidad y cansancio pero nada más. Dentro de todo, la llevo bien y el resto de la familia, por ahora, está bien", confirmó.

Por ser considerado contacto estrecho, Rial entró en cuarentena y está atento a que no se despierten síntomas compatibles con la enfermedad. Pues él integra el grupo de riesgo debido a los stent que le colocaron para sobrellevar problemas cardíacos.

En diálogo con Clarín, Rial sostuvo que su mujer "está aislada desde el minuto uno" y además aclaró que tanto él como el resto de la familia dieron negativo.

Uno de los factores más difíciles de esta enfermedad, es que hay que transitarla en soledad. Aunque físicamente está bien, a Pereiro le cuesta tener a sus hijas tan cerca y no poder verlas. Aún así “hay que ponerle onda” y se las ingenian para estar juntas de algún modo: “Ellas vienen y me saludan desde la puerta, primero se asustaron pero yo les hablé mucho, me ven bien y Jorge las contiene”.

“La voy llevando bien, trato de pensar en positivo, Hay gente que la está pasando mal y quejarse por tener que estar encerrado no está bien, yo dentro de todo estoy cómoda, el cuarto es grande y es importante la actitud positiva para la familia”, agregó.