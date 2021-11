Y volvieron los días felices. Tal como consignamos en nuestra edición de ayer, Wanda Nara y Mauro Icardi están en Dubái disfrutando de unos días de relax, luego de protagonizar una escandalosa pelea. Desde este lugar, comparten con sus seguidores de las redes sociales imágenes y videos del viaje. "Desde Dubái con mucho amor", escribió el jugador del PSG en un boomerang en donde se lo ve abrazado y besando a la empresaria, quién luce una bata frente a un espejo.

De esta manera, dejaron en claro que la reconciliación es un hecho. Cabe recordar que ellos atravesaron una crisis en el último mes, después que el deportista confesara que se encontró con Eugenia "China" Suárez, en un hotel de París. Antes, Wanda había descubierto mensajes y llamadas, pero él sostenía que no se habían visto nunca.

Ahora Wanda y Mauro están en un lujoso hotel y disfrutan de las playas paradisíacas de Dubái. Además, de tomar sol y relajarse, se deleitan con tragos y comida deliciosa. Poco a poco están dejando de lado sus diferencias y buscan recomponer la relación, que se ha desgastado luego de ocho años de pareja con una familia ensamblada.

"Soy lo que soy por cómo soy", escribió Nara en una foto que compartió en bikini, desde la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. En el posteo, se destacó el comentario de su marido: "Hermosa". Ella no le responde públicamente en las redes, tampoco repostea las historias en las que él la menciona; no obstante, la vuelta al amor se ha dado, supuestamente.

A todo esto, la empresaria decidió darle una segunda oportunidad al jugador, luego que le confesara el engaño. En tanto, Yanina Latorre, panelista del ciclo televisivo "Los ángeles de la mañana", contó que tuvo una conversación con Icardi, quien le dio detalles de cómo empezó el coqueteo con la China Suárez. "Él inicio la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar, él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambio de videos. A él le gustó y ella lo apuró", manifestó.

Luego de un tiempo, se concretó la reunión en el exclusivo hotel cinco estrellas Le Royal Monceau. "En el encuentro, en el hotel, él tenía fiebre y se sentía mal. Le regaló a ella la camiseta rosa del PSG", explicó Yanina. En esa oportunidad, Icardi no pudo tener relaciones con Suárez porque sentía muchos nervios por toda la situación, sumados a la fiebre: "Estaba Jakob (von Plessen) y le daba miedo que Wanda y Zaira vieran las cámaras y los descubrieran. Ellos tenían que entrar a la casa y no podían llegar a las 8 de la mañana. No pasó nada en el hotel y se volvieron".