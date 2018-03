Hoy, por fin llega la gran noche del Martín Fierro Digital, en donde se premiará a lo mejor de la web y las redes sociales, en Parque Norte.

Por primera vez, y a tono con los tiempos que corren, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) instauró este nuevo premio, que destacará a personalidades y grupos de medios en 23 categorías, a las que se sumará el Oro para lo mejor del año. El grupo Olmos estará presente en cuatro rubros, debido a su constante apuesta a los medios tecnológicos: El diario “Crónica” estará representado por #ElChacal de @cronicaweb como Revelación, mientras que Crónica TV competirá como Mejor medio digital de interés general y en Mejor plataforma digital de TV.

En tanto, el portal DiarioShow.com competirá como Mejor portal de noticias de espectáculos por su labor periodística llevando la mejor información a través de Internet.

Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Entregan los #MartinFierroDigital y vamos a estar compitiendo en el rubro "Mejor portal de noticias de espectáculos 2017". ¡Estamos felices! pic.twitter.com/VBUPCwnDWs — DiarioShow (@diarioshow) 19 de marzo de 2018

La entrega, que contará con la conducción de Flor Vigna y Grego Rossello -dos estrellas digitales de las más importantes de los últimos tiempos-, se llevará a cabo hoy desde las 20, y será transmitida en directo por Crónica TV a través de todas sus plataformas. Durante la noche, se premiará a estrellas digitales, medios audiovisuales, gamers, fanpages, youtubers, instagramers y twitteros. Además de las personalidades que f lorecieron únicamente en los medios digitales, entre los nominados de las diversas ternas se puede encontrar a algunos famosos que han logrado igual repercusión en las redes, como Marley, Moria Casán, Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Laurita Fernández y Nicolás Vázquez, entre otros.

Acá, todas las ternas:

MARTIN FIERRO A LA ESTRELLA DIGITAL 2017

Flor Vigna

Mica Viciconte

Stephanie Demner

Sol Pérez



MARTIN FIERRO A LA FANPAGE 2017

Quechuchomanucho

La Cope

Eameo



MARTIN FIERRO CANAL GAMER 2017

Jugando con Natalia

Viciosin

Alfreditogames

Lyna



MARTIN FIERRO DEPORTISTA DE REDES

Luciana Aymar

Pico Mónaco

Juan Ignacio Chela

Fabián Cubero



MARTIN FIERRO AL MEJOR YOUTUBER

Marito Baracus

Kevsho

Mica Suárez

Julián Serrano

Mariano Bondar



MARTIN FIERRO AL MÁS INTERACTIVO EN INSTAGRAM

Lucas Spadafora

Nico Occhiatto

Pampita

Candelaria Tinelli



MARTIN FIERRO AL MEDIO DIGITAL DE INTERÉS GENERAL

Crónica TV

C5N

América24



MARTIN FIERRO AL MEJOR CONTENIDO HUMORÍSTICO

Dani La Chepi

Darío Orsi

Sofi Morandi

Belu Lucius

Martín Garabal



MARTIN FIERRO AL MEJOR CONTENIDO TEMÁTICO

Inutílisimas

Prima Vikinga

TV Crecer

Cande Molfese de Fans en vivo

Arroban



MARTIN FIERRO AL REY DE REDES

Marley

Grego Rossello

Nicolás Vázquez

Marcelo Tinelli

Pedro Alfonso



MARTIN FIERRO DIGITAL AL TWITTERO MÁS INFLUYENTE

Nati Jota

Ángel de Brito

Kaiser

Moria Casán

Laura Fernández



MARTIN FIERRO DIGITAL AL MEJOR PORTAL DE NOTICIAS DE ESPECTÁCULOS 2017

Teleshow

TN Show

DiarioShow

Infoshow



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA MEJOR PLATAFORMA DIGITAL DE TV

Ciudad Magazine

Cine.ar

FWTV

Crónica



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA APLICACIÓN DESTACADA DEL AÑO

Tn App

MiTelefe

Mercadolibre

Cien Radios



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA MEJOR FICCIÓN DIGITAL

Estocolmo, identidad perdida

El galán de Venecia

La búsqueda de Laura



MARTIN FIERRO DIGITAL AL VIDEO MUSICAL DEL AÑO

Oriana Sabatini – Love me down easy

Jimena Barón – La Tonta

MYA - Amor prohibido

Lionel Ferro - Me enamorê



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA VISIÓN DIGITAL

Mario Pergolini

Daniel Hadad

Marcelo Simonian

Mirta Romay





MARTIN FIERRO DIGITAL AL MEJOR DE LOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE

Mica Suárez

Julián Serrano7

Daiana Hernández

Alejo Igoa



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA REVELACIÓN

José Bianco

#ElChacal

Ángela Torres



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA MEJOR PROGRAMACIÓN RADIO NATIVA DIGITAL

Vorterix

Radio CAFF

Futurock

Conexión Abierta



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA MEJOR CONDUCCIÓN EN RADIO DIGITAL

Horacio Pagani/Pagani fútbol/Conexión Abierta

Darío Sztajnszajber/Demasiado humano/Futurock

Silvia Fernández Barrio/Futuro Perfecto/Conexión Abierta



MARTIN FIERRO DIGITAL AL MEJOR PROGRAMA DE RADIO DIGITAL NATIVA

El show del espectáculo/Radio Urbana

Segurola y Habana/Futurock

Código de Barras/LaRZ

Fanny Mandelbaum/Fanny sin miedo/Conexión Abierta



MARTIN FIERRO DIGITAL A LA PUBLICIDAD ON LINE

Fibertel día de internet/Fibertel

Zonajobs/ FCB – fire

Garbarino/Manuel Launam - Philips Lumea Prestige