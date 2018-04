Una semana después de la escandalosa "mesaza" con Natacha Jaitt, Mirtha Legrand rompió el silencio y habló en su programa de los días complicados que vivió.

"Quiero hablarles con el corazón y decirles lo que siento. En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado", comenzó la diva su descargo.

Al borde las lágrimas, Mirtha reveló que las críticas la afectaron mucho: "La estoy pasando muy mal. Pasé una semana espantosa. Mi médico vino tres veces a verme. Me he sentido muy mal".

Sin nombrar a Natacha, Mirtha contó que hasta último momento no quería tenerla en su mesa. "Me oponía terminantemente a que se invitada. No quería tenerla en mi mesa, no era una figura para mi programa. Finalmente me convencieron. Fue un fin de semana difícil, no encontrábamos gente. Y finalmente cayó el nombre de esta persona. Fue un error. Estoy arrepentida. Me duele que haya nombrado a gente que quiero mucho, que los haya mencionado o insinuado", reconoció.

En un sincericidio, Mirtha afirmó: "El programa se me fue de las manos. Debí haberla nombrado, Pero no la entendía mucho, su dicción no era buena, hablaba bajo. La pasé muy mal. Estoy muy arrepentida por el programa que hemos hecho. Espero que no vuelva a ocurrir nunca más algo así".

"En 50 años de programa, nunca pasé un momento tan terrible, tan desconcertante, tan incómodo", recordó y agregó: "Pido disculpas a personas que mencionó y que soy amiga, a la gente de América. Y estoy no puedo volver a ocurrir. No se puede usar la televisión para esto".

"Hace muchos ños en un programa en Canal 7 dije: 'Por un punto de rating, se mata a la madre. Y yo caí en eso. Es terrible. No se puede estar trabajando para el rating. Pero por un punto de rating no se puede herir a la gente. Siento que le he hecho daño a muchas personas. Espero que crean mis palabras", manifestó dolida.

"Esto no es nada fácil. No voy a llorar pero me siento muy mal. Nunca me pasó una situación semejante y espero no volver a vivirla", cerró Mirtha.