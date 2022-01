La nueva plataforma de contenido para adultos, Divas Play, sumó a Silvina Luna a su catálogo. La panelista de Flor de Equipo aseguró que subirá “fotos y videos nunca antes vistos” y “subidos de tono”.

La ex vedette anunció que se sumará a las filas de la plataforma erótica, de la que ya participan otras famosas como Florencia Peña. Por la módica suma de 15 dólares, lo que vale la suscripción mensual, los usuarios podrán acceder a “material exclusivo y subido de tono”, según adelantó Luna.

Divas Play se posicionó como una alternativa para quienes deseen compartir su contenido sensual sin que Instagram censure sus imágenes y videos, y cada día más celebridades lo eligen para conectarse con sus fans.

Silvina adelantó su llegada a la plaforma a través de un posteo en su cuenta de Instagram: "Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites, porque así soy”.

"¿Qué tal si nos conectamos con esa parte mía!?", propone la actriz en un mensaje acompañado por un video que la muestra en una sesión fotográfica para el sitio del que formará parte.

“Nos vemos en la web de Divasplay @divasplay, una plataforma para creadores de contenidos donde podes subir cosas que otras redes te censuran", invitó la ex vedette. “Te espero en Divas sin limitaciones", añadió.

Silvina dio más detalles de su presencia en la plataforma ayer en el programa No es tan tarde. "Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta", afirmó.

Flor Peña es una de las figuras que se sumó a Divas Play. "Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan", advirtió la conductora semanas atrás al anunciar su llegada a la plataforma de streaming.