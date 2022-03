No hay indicios de la desaparición inminente del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, pero algunos países están reconsiderando la distribución de sus reservas de divisas en medio de la creciente fragmentación de los sistemas de pago en todo el mundo, dijo este martes la subdirectora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

"Si me preguntan hoy, ¿implica (los eventos globales recientes) la desaparición inminente del dólar? Diré rotundamente no, ese no es el caso​​​. Pero lo que estamos viendo en todo el mundo es una creciente fragmentación de los pagos, que probablemente aumentará aún más después de este conflicto en Ucrania", dijo Gopinath.

Por otro lado, dijo que el conflicto en Ucrania tendrá consecuencias reducidas en la economía internacional.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de Rusia cuenta con dólares suficientes y está al día con sus pagos de deuda.

El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro; Moscú ha dicho que no tiene planes de ocupar Ucrania.

En rechazo a la operación, EEUU y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) redoblaron sus sanciones contra Moscú.

Fuente: Sputnik