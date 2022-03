La jefa comunal quilmeña realizó un análisis en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). En Radio FMQ, Mayra Mendoza consideró que van a ser años difíciles para la Argentina" y a su criterio, "el crédito con el FMI tendría que ser cuestionado hasta su anulación".

Por otra parte, consideró que se necesita un cambio cultural y una "despatriarcalización" para terminar con las prácticas de violencia de género, aunque aseguró que es un proceso largo para poder concretarlo.

"Seamos coherentes, no hagamos algo que nos vayamos a arrepentir, no porque quedar bien o mal con alguien, sino por las implicancias que pueda llegar tener en la vida de la gente. La verdad que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar siguiendo esta discusión que se está dando muy rápida en el Congreso respecto a un tema que nos condiciona a todos. Esta deuda la tomó Macri, de 44 mil millones de dólares, es una hipoteca al futuro de la Argentina; nosotros lo decimos y no nos vamos a cansar. Cuando Macri acudió al FMI lo hizo sabiendo que el país no tenía la posibilidad de pagar ese monto, es la deuda más grande de la historia, es algo que no estuvo bien otorgado y tiene que ser cuestionado hasta llegar a su anulación. Ese crédito es la expresión del fracaso del macrismo, no se vio reflejado en Quilmes, esa plata no está en la Argetina, es una verdadera estafa, es muy injusto", declaró Mendoza en Radio FMQ.Del tal modo, agregó: "Van a ser años difíciles para la Argentina, porque estamos inmersos en una deuda que no la vimos, y tenemos una imposición de pagarla. Esto se va a ver reflejado en otros aspectos, se lo dije a mis vecinos".Respecto a lo que fue el Día Internacional de la Mujer, y a los actos de violencia de género que se estuvieron dando en el último tiempo, la Jefa Comunal declaró: "Es necesario el cambio cultural, hay prácticas cotidianas que terminan amparando todo eso. Es un proceso, hay que poder charlar desde un lugar que tiene que ser desde un marco de respeto, con información y no opinión. Lo de la joven de Palermo son situaciones cotidianas; es necesario el cambio cultural y la despatriarcalización, es difícil que se ponga en acción".