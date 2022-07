El Juzgado de Garantías 1 quilmeño no hizo lugar a las apelaciones realizadas por la defensa de Dening (54) tras el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscal de la causa, Ximena Santoro.



La defensa había solicitado, entre otras medidas, la morigeración de la prisión preventiva para cumplir con un arresto domiciliario con un monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Dening será juzgado por el delito de "robo calificado por el empleo de llave verdadera en concurso real con homicidio criminis causa" y hasta el momento se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense."Estamos esperando el sorteo del tribunal. El sistema judicial es muy lento, complicado y burocrático. Igualmente la investigación por el paradero de Salvador continúa", dijo a Télam Normal Wambold, madre de Altamura (48).La mujer sostuvo que el caso de su hijo "no se trata de una desaparición forzada, sino de un delincuente que robó, preparó la situación y lo asesinó", en referencia a Dening. "Quería tomar la personalidad de Salvador, tenía muchos amigos y se movía en círculos de cierto nivel que no podía acceder si no fuera por mi hijo", afirmó.A su vez, Wambold aseguró que continúa buscando a su hijo mientras aguarda que la justicia de Quilmes disponga la fecha para el debate oral. "Queremos saber dónde está salvador, que es nuestro mayor interés. Lo único que me importa es saber qué pasó y dónde está Salvador, se merece la despedida. Su hija quiere a toda costa que su padre aparezca como sea", señaló.Para la madre de la víctima, Dening "no actuó solo", y señaló que ella cree que el amigo de su hijo piensa que "como máximo lo pueden condenar por robo".En tanto, un investigador confirmó a Télam que a finales de abril último se realizó un procedimiento en la casa de Dening en Bernal donde había un barril cerrado que se creía que en su interior el acusado había escondido el cuerpo de la víctima, pero el procedimiento dio resultado negativo.La investigación judicial dio por acreditado que Altamura fue visto por última vez el 13 de julio de 2020, aproximadamente a las 17.08, en las inmediaciones o en el galpón situado en la calle Rodríguez Peña 1210 de Bernal, junto a al acusado Dening.