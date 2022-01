Trabajadores fueron agredidos física y verbalmente esta mañana frente a la Comisaría 5ta de Florencio Varela, cuando iban a denunciar a un sector que responde a Juan Olmedo, Secretario General de la UOCRA, por otro hecho violento que había ocurrido horas antes en una construcción de la zona.



Todo comenzó en una obra que está ubicada en el barrio "El Tropezón", en donde se llevan a cabo trabajos para la empresa que actualmente licita la Autopista Buenos Aires-La Plata (AUBASA).



Por su parte, Daniel Figueredo, uno de los agredidos, declaró en Radio FMQ: "Olmedo sigue haciendo daño como siempre. Esta mañana apareció gente que responde a él, entre ellos Omar Córdoba, que apreta gente; Daniel Aranda, delegado de AUBASA, y que también anda apretando obras, más dos personas. Me tiraron la camioneta marcha atrás, casí me pegan contra un poste y dijeron que me iban a matar a mí y a Claudio Basigalupe, que somos los dos que denunciamos a Olmedo por aprietes".



Como consecuencia, los damnificados fueron a la seccional local para radicar la denuncia, y fue allí donde nuevamente se toparon coan dicha patota: "Nos tuvieron que resguardar dentro de la comisaría, porque eran entre 50 y 60 personas que querían entrar y sacarnos. Nos querían matar directamente, y la policía no sabía qué hacer. ".



Por últimos agregó: "Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Doy gracias a la abogada Florencio Arietto, que es la que quiere temrinar con esto".



Cabe agregar, que vehículos también fueron dañados con piedras.