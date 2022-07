Tal es el caso de Villa Azul, donde la cooperativa Las Termitas está llevando a cabo la instalación de 5.843 metros de cañerías, que conllevan 1.104 nuevas conexiones y canillas comunitarias para incorporar a más de 4.400 habitantes a la red de agua potable. Esta obra inició en mayo de 2021 y ya logró un avance del 80%, lo que permitirá que en muy poco tiempo los habitantes puedan contar con un servicio esencial tan esperado.



A través de los programas A+T y C+T, AySA genera fuentes de empleo para la población organizada en cooperativas de trabajo, que muchas veces no tiene acceso al mercado formal. Asimismo, desde la gestión liderada por Malena Galmarini, estos programas cuentan con una perspectiva de género con la que se incorpora en un rubro sumamente masculinizado a mujeres.



En ese sentido, Nora Graneros, actual jefa de obra de la cooperativa Las Termitas destaca la paridad en su equipo de trabajo y cómo cambió su vida gracias a la existencia de este tipo de programas: “Acá en total somos 15 mujeres y 11 varones. Yo nunca trabajé en una obra, durante muchos años trabajé en la calle, siempre fui vendedora ambulante, vendía en el subte. Ahora que sé lo que es trabajar en una obra, me tiro en el pozo, colocamos la toma, y me pongo a la par del compañero a trabajar. La verdad que estoy muy contenta de que puedo tener un trabajo. Más allá de que siempre trabajé, pero la calle no es lo mismo que tener un trabajo”.



Las obras comprendidas en estos programas contribuyen a saldar una deuda histórica con los barrios populares, reduciendo el riesgo sanitario, mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo a la universalización de los servicios de agua y cloacas.



Estos grupos de trabajo son conformados por vecinas y vecinos del mismo barrio en donde se realizan los tendidos de redes y son quienes aportan la mano de obra necesaria para la ejecución de las obras.

.

Para los cooperativistas que llevan adelante estas obras, AySA ofrece una capacitación en oficio acorde al trabajo a realizar. En el Establecimiento Varela, ubicado en el barrio porteño de Flores, la empresa brinda talleres teórico-prácticos para que los equipos de trabajo cuenten con los conocimientos suficientes para poder llevar adelante instalaciones de cañerías de agua o de cloacas, como también la realización de las pruebas hidráulicas correspondientes al finalizar. Los cursos duran cinco días si la obra es de agua y seis días si la obra es de cloaca. AySA aporta todos los insumos y caños necesarios para cada práctica.