“Esto se esperó más de 50 años y ahora llegamos. No quiero cargar con la frustración de todos los que prometieron y no hicieron en las gestiones anteriores. Yo quiero mirar de acá para adelante y poder ir concretando por etapas todas las cuadras que faltan, con la obra hidráulica, las luces led, todo lo que significa mejoras para el barrio”, afirmó Mayra al hablar con los vecinos sobre el avance de las obras que forman parte de los compromisos asumidos en sus primeros cuatro años de gestión.

Luego de supervisar el avance de los asfaltos y la obra hidráulica de Pampa y 176, la Jefa Comunal señaló: “Ahora estamos acá, vamos a terminar estas cuadras y vamos a seguir avanzando con el pavimento. Queremos seguir trabajando y ojalá el pueblo nos acompañe”.

Acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Soler; la diputada Berenice Latorre; el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido y su par de Derechos Humanos, Hugo Colaone, la Intendenta resaltó también la limpieza y mantenimiento del distrito que llevan adelante los beneficiarios del Potenciar Trabajo, “nosotros sabemos que se trabaja, que hay un esfuerzo y una planificación”, aseguró.

Por último, Mayra sostuvo: “Voy a estar peleando para que el pueblo no pierda ningún derecho, para que no se le pida más sacrificio y esfuerzo, y que la Argentina pueda salir adelante, como lo vivimos en los gobiernos de Néstor y Cristina”.

El proyecto contempla la ejecución de 30 cuadras de pavimentos de hormigón simple y desagües en el perímetro de las avenidas Lynch, Mauriño, Montevideo y Camino General Belgrano, barrio Iapi Santa María (ex IAPI) de Bernal Oeste.

María del Carmen Tamayo, vecina del barrio, comentó que hace 50 años que vive en la calle Pampa, “cuando este barrio tenía muy poca gente. Hemos pasado muchísimas inundaciones. Hoy estamos felices, muy felices, porque realmente hacía falta esta obra, nos dignifica, permite reivindicar nuestro barrio y ponerlo en valor”, expresó.

Seguidamente la Intendenta de Quilmes recorrió las obras que se desarrollan en el edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 8 Ejército de Los Andes, donde además de los trabajos de refacción ejecutados por el Municipio de Quilmes a través del Fondo Educativo, se proyecta la ampliación de aulas para los talleres técnicos en 175 bis, entre Pilcomayo y Pampa, y la construcción de un jardín de infantes en calle 176, entre Pilcomayo y Pampa.

“Estas son obras que nos cuestan mucho en la articulación, en función del presupuesto que se dispone, pero sabíamos que eran muy importantes las aulas de los talleres y también el nuevo jardín para el barrio y para la zona”, indicó Mayra, junto al secretario de Educación de Quilmes, Joaquín Desmery, la subsecretaria de Educación, Nancy Brites, el jefe Regional de Educación, Pablo Vinuesa y el inspector de Técnica, Néstor Pereyra.

Verónica Alzu, directora de la EEST 8, destacó las reparaciones realizadas en el establecimiento: “Lo primero que sentimos es emoción y después esperanza. La inversión en educación hace pensar en un proyecto de crecimiento a nivel distrital, provincial, nacional, y más cuando se invierte en educación técnica, pensando en un futuro productivo para nuestros estudiantes”, dijo la docente.

A su vez, Alzu detalló “se pusieron todos los vidrios, las rejas, hicieron un muro perimetral, que nos permitió también poder hacer uso del espacio al que pertenece la escuela y que no podíamos utilizar porque estaba abierto a la comunidad. Además, teníamos muchos problemas con el agua, así que se hizo una inversión grande con un sistema de cisterna para que no nos quedemos sin agua ni un solo día y no tengamos que suspender las clases”.

Y para finalizar remarcó la posibilidad de elevar la propuesta educativa de la escuela “a través de un convenio que firmó la Intendenta con el ministro Jaime Perczyk, tendremos la construcción del taller que durante todo este tiempo funcionó en un pasillo y ahora, después de muchos años de gestionar, logramos que se aprobara el proyecto y van a construir aulas nuevas y aulas de taller, que son espacios correctos para el desarrollo de las actividades prácticas de la educación técnica”, afirmó la directora.

Los trabajos en la Escuela Técnica Nº 8 abarcaron además la colocación de portón metálico, desagües pluviales, instalación de seguridad contra incendios, reemplazo de caldera, nueva cisterna y pintura, entre otras reparaciones.

Por último, Mayra se reunió con jubilados y pensionados que se reúnen en Misiones 5180, a quienes les comentó los proyectos planificados en Bernal Oeste, como la nueva escuela técnica cerca del Parque Industrial, el polideportivo y el CDI (centro de desarrollo infantil), a la vez que escuchó sus inquietudes con la presencia del coordinador de Promoción y Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión Local XXXVII PAMI Quilmes Facundo Rivero.